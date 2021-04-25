聽新聞
test
0:00 / 0:00
助脫單勇遇愛河！ 高雄市府辦獨木舟聯誼添火花
為鼓勵時下年輕人在工作忙碌之餘，能多走向戶外，開拓人際交友圈，高雄市青年局、觀光局選在愛河岸畔辦「愛呦~就是你！」青年單身聯誼，吸引約30對男女參加，結合獨木舟關卡等互動方式，讓單身青年「勇遇愛河」了解彼此，最後有8對參加者速配成功。
參加對象以25至35歲單身男女為主，除高雄市青年外，凡在高雄工作者也可參加，主辦單位也規畫專業Colors人際風格及個性特質測驗，有助了解異性間不同人格特質與價值觀，作為選擇伴侶基礎，接續登場的6項水上及陸上戶外活動遊戲，更讓參加者間熟悉度能在短時間內加速增溫。其中雙人獨木舟，仰賴男女雙方間的協力合作與默契，在經過一整天密切互動下，最後以「真心話大告白」及「幸福配對」，讓溫馨又甜蜜的一天有個圓滿結局。
配對成功的黃小姐說，當初看到報名訊息，覺得獨木舟聯誼很新奇，抱著多認識朋友出發點報名，主辦單位相當用心，不會讓人有初次見面時的尷尬，從人格測驗和闖關遊戲，可在短時間內了解對方的個性，很開心能在這場聯誼找到興趣契合又聊得來的對象。在國營企業上班的陳先生說，他的工作環境較陽剛，認識異性機會少，參加活動能擴大社交圈，學習與異性溝通方式，期許能早日脫單成功。
青年局長張以理說，青年局扮演紅娘角色，架起友誼橋梁，媒合參與者邁開步伐、打開心房，尋找人生中理想另一半，期待活動結束後，有配對成功者感情能持續增溫，未能配對成功的參加者，不久將來也能遇見幸福。
市議員李雅慧說，她去年質詢準備少子化議題時，從數字上發現高雄未婚男女比率偏高，建議市府要多辦聯誼活動，幫助年輕朋友「脫單」。她也說，聯誼活動只是一顆小種子，最終希望能結出愛的果實，市府團隊要正視當前的國安問題，提出更多更好的政策，讓年輕朋友都能在這座城市裡勇敢築夢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言