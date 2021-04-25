助脫單勇遇愛河！ 高雄市府辦獨木舟聯誼添火花

為鼓勵時下年輕人在工作忙碌之餘，能多走向戶外，開拓人際交友圈，高雄市青年局、觀光局選在愛河岸畔辦「愛呦~就是你！」青年單身聯誼，吸引約30對男女參加，結合獨木舟關卡等互動方式，讓單身青年「勇遇愛河」了解彼此，最後有8對參加者速配成功。

參加對象以25至35歲單身男女為主，除高雄市青年外，凡在高雄工作者也可參加，主辦單位也規畫專業Colors人際風格及個性特質測驗，有助了解異性間不同人格特質與價值觀，作為選擇伴侶基礎，接續登場的6項水上及陸上戶外活動遊戲，更讓參加者間熟悉度能在短時間內加速增溫。其中雙人獨木舟，仰賴男女雙方間的協力合作與默契，在經過一整天密切互動下，最後以「真心話大告白」及「幸福配對」，讓溫馨又甜蜜的一天有個圓滿結局。

配對成功的黃小姐說，當初看到報名訊息，覺得獨木舟聯誼很新奇，抱著多認識朋友出發點報名，主辦單位相當用心，不會讓人有初次見面時的尷尬，從人格測驗和闖關遊戲，可在短時間內了解對方的個性，很開心能在這場聯誼找到興趣契合又聊得來的對象。在國營企業上班的陳先生說，他的工作環境較陽剛，認識異性機會少，參加活動能擴大社交圈，學習與異性溝通方式，期許能早日脫單成功。

青年局長張以理說，青年局扮演紅娘角色，架起友誼橋梁，媒合參與者邁開步伐、打開心房，尋找人生中理想另一半，期待活動結束後，有配對成功者感情能持續增溫，未能配對成功的參加者，不久將來也能遇見幸福。