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綠營批公私不分 張其祿澄清：不經查證的假訊息

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨高雄市黨部主委張其祿（右）昨發出聲明指出，完全沒參與投標，更未標得此案，「議員參選人不經查證，傷害的也是高雄市府形象」。本報資料照片
民眾黨高雄市黨部主委張其祿（右）昨發出聲明指出，完全沒參與投標，更未標得此案，「議員參選人不經查證，傷害的也是高雄市府形象」。本報資料照片

台灣民眾黨高雄市黨部昨成立，民進黨高雄市議員參選人黃彥毓批民眾黨部主委張其祿，曾是高雄市長韓國瑜任內研考會委員，也是中山大學社會科學院長，中山大學卻得標高雄市政府施政滿意度民意調查一案，是公私不分；張其祿昨發出聲明指出，完全沒參與投標，更未標得此案，「議員參選人不經查證，傷害的也是高雄市府形象」。

媒體昨天報導，黃彥毓指出「張其祿曾經是韓國瑜前市長任內的研考會委員，在當時也是中山大學社會科學院院長，在108年中山大學得標了高雄市政府施政滿意度民意調查一案。原來，由上到下民眾黨公私不分、不懂避嫌是貴黨黨綱？」等語。

張其祿今天深夜澄清，他不但是韓國瑜前市長時期的研考會委員，更是陳菊前市長擔任市長期間的研考會委員，當時也為中山大學社會科學院院長，不論藍綠，高雄市政府皆是以他的中立及專業來為協助高雄市政府及為市民服務。

張其祿指出，有關108年「高雄市政府施政滿意度民意調查」一案，時任研考會委員的他根本從未參與此案領標及投標，更未標得此案，此一資訊皆公開透明在政府標案系統中參考對照。

張其祿表示，某高雄市「議員參選人」未經查證，以不實資訊東拼西湊於社群網站中，試圖意指本黨及其祿不懂避嫌及公私不分，他特別澄清，並歡迎各界一同查證事實，維護民眾不受假資訊誤導。

他說，某些人以「議員參選人」自居，卻不經過事實查證，不參考政府標案系統登錄資訊，以誤傳及拼接的資料，傳遞錯誤的訊息傷害他人的形象，誤導民眾，實在是對於民主、自由、開放社會是一種傷害，更傷害的是高雄市府形象。

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