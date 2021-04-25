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青年局志工團出任務護濕地 大呼有意義

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副秘書長郭添貴、青年局長張以理與水域組志工合影。圖／高雄市青年局提供
高雄市副秘書長郭添貴、青年局長張以理與水域組志工合影。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局昨天號召約40名志工清理蓮池潭洲仔濕地生態池，為愛護地球盡分心力，還有越南、印度籍國際志工參與，大夥著青蛙裝下水，是一場別具意義的任務。

高雄市青年局長張以理說，該志工團是2020年創立，串聯在高雄定居、就學、就業的青年，鼓勵青年投入都市治理，在服務過程中學習精進各項職場技能，也培養國際接軌能力。

青年局志工團現正招募新血加入，即日起受理報名至5月25日止，歡迎設籍、就業或就學於高雄16至35歲的國內外青年加入，報名及更多中英文資訊可參考網址：https://reurl.cc/ZQZG9V

此次愛護環境行動由青年局、台灣濕地保護聯盟攜手，專業志工帶領青年志工深入管制區生態環境，透過生態池清理及園區導覽解說，讓青年志工了解友善自然工法、生態保護、環境教育及生物多樣等專業，也親身實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。

越南籍國際組志工武光輝Vu Quang Huy說，很驚訝在市區有這麼一塊保護良好的濕地，過程中非常感動，也對高雄印象深刻。

印度籍國際組志工Eldhose Vadakkechalil Arghese、Padhmavathi Selvam都表示，我們是第一次體驗穿青蛙裝清理環境，進一點力量讓溼地可順利迎接水鳥繁殖期，很有趣，也十分有意義。

高雄市副秘書長郭添貴、市議員邱俊憲、台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋、菜公里里長王振華、新光里里長黃麗純等人也參與。

台灣濕地保護聯盟理事長古靜洋說，洲仔濕地公園已經營多年，草創初期以簡樸信念建立園區，後來在市府協助下建置生態教育中心，平均每年辦理100多場環境教育課程，洲仔濕地3.0願景就是鼓勵更多青年志工投入濕地保育工作，青年局志工團的投入，可說是市府對洲仔濕地公園及環境保育最有力的支持。

高雄市副秘書長郭添貴、青年局長張以理與志工下水清理生態池。圖／高雄市青年局提供
高雄市副秘書長郭添貴、青年局長張以理與志工下水清理生態池。圖／高雄市青年局提供
清理濕地行動吸引不少國際志工參與，也因此更認識高雄。圖／高雄市青年局提供
清理濕地行動吸引不少國際志工參與，也因此更認識高雄。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局志工大合影。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局志工大合影。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局陸域組志工忙著清除外來種植物。圖／高雄市青年局提供
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