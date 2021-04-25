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內埔女兒返鄉開享畫咖啡、男友愛相隨 打造親子友善空間
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均，國中畢業後就到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖然是新北人，也決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。
33歲的郭芳均說，大學念美術系，之後赴英國倫敦念藝術治療碩士，她發現，創作過程是追尋自我的實現，她也深刻感受到藝術與人的啟發與療癒有著無限可能。
她發現，家鄉內埔鄉，有著豐富歷史文化氣息，厚實的客家文化、韓愈祭、媽祖廟，龍頸溪畔，希望能為家鄉描繪文化藝術的美，期盼能啟發更多人。
男友張富茗被芳均想回鄉扎根藝術的想法感動，兩人結合各自專長，張富茗是清華大學生命科學系、分子醫學碩士高材生，他轉行選擇興趣當咖啡師，兩人也因為咖啡而相識、相知到攜手打拚。
張富茗喜歡與人互動，跳脫實驗室，他說，分子醫學的背景讓他重視飲食、食品本質。「享畫咖啡」，他負責咖啡、甜點製作，研發食材時也以人出發點。
走進享畫咖啡，有著一幅大型壁畫，郭芳均花4個月創作，她將小時候在內埔的生活印象刻畫，內埔國小的國樂團、合唱團，沿著龍景溪畔，昌黎祠、媽祖廟，一筆一畫畫出對家鄉的情感。
郭芳均說，生活美好從畫畫中發現，慢下來培養對世界的情感，在享畫不定時舉辦畫畫、手工藝、讀書會等活動。
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