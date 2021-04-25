快訊

科威特男北市居家檢疫期間 竟違規跑到墾丁參加鐵人賽

影／高雄市區清晨下雨 眾人樂拍照留念直呼「好興奮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內埔女兒返鄉開享畫咖啡、男友愛相隨 打造親子友善空間

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（右），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（右），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉女兒郭芳均，國中畢業後就到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖然是新北人，也決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。

33歲的郭芳均說，大學念美術系，之後赴英國倫敦念藝術治療碩士，她發現，創作過程是追尋自我的實現，她也深刻感受到藝術與人的啟發與療癒有著無限可能。

她發現，家鄉內埔鄉，有著豐富歷史文化氣息，厚實的客家文化、韓愈祭、媽祖廟，龍頸溪畔，希望能為家鄉描繪文化藝術的美，期盼能啟發更多人。

男友張富茗被芳均想回鄉扎根藝術的想法感動，兩人結合各自專長，張富茗是清華大學生命科學系、分子醫學碩士高材生，他轉行選擇興趣當咖啡師，兩人也因為咖啡而相識、相知到攜手打拚。

張富茗喜歡與人互動，跳脫實驗室，他說，分子醫學的背景讓他重視飲食、食品本質。「享畫咖啡」，他負責咖啡、甜點製作，研發食材時也以人出發點。

走進享畫咖啡，有著一幅大型壁畫，郭芳均花4個月創作，她將小時候在內埔的生活印象刻畫，內埔國小的國樂團、合唱團，沿著龍景溪畔，昌黎祠、媽祖廟，一筆一畫畫出對家鄉的情感。

郭芳均說，生活美好從畫畫中發現，慢下來培養對世界的情感，在享畫不定時舉辦畫畫、手工藝、讀書會等活動。

牆上壁畫是郭芳均花四個月創作，畫出對家鄉的印象與情感。圖／享畫咖啡提供
牆上壁畫是郭芳均花四個月創作，畫出對家鄉的印象與情感。圖／享畫咖啡提供
享畫咖啡，設有享畫體驗區，孩童們可空間內畫畫。記者劉星君／攝影
享畫咖啡，設有享畫體驗區，孩童們可空間內畫畫。記者劉星君／攝影
張富茗是清華大學生命科學系、分子醫學碩士高材生，他轉行選擇興趣當咖啡師，兩人也因為咖啡而相識、相知到攜手打拚，店內咖啡由張富茗一手包辦。圖／享畫咖啡提供
張富茗是清華大學生命科學系、分子醫學碩士高材生，他轉行選擇興趣當咖啡師，兩人也因為咖啡而相識、相知到攜手打拚，店內咖啡由張富茗一手包辦。圖／享畫咖啡提供
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（右），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（右），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉享畫咖啡，打造親子友善環境。圖／享畫咖啡提供
屏東縣內埔鄉享畫咖啡，打造親子友善環境。圖／享畫咖啡提供
甜點都是由張富茗研發設計製作。記者劉星君／攝影
甜點都是由張富茗研發設計製作。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（左），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（左），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（右），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉女兒郭芳均（右），國中畢業後到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖是新北人，決定愛相隨，兩人結合各自專長，在內埔鄉開設享畫咖啡，打造親子友善環境。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

台中／東區隱藏版銅板美食 信義街湯包 和平街炒麵 人文思維臺式咖啡

咖啡買1送1、寄杯買5送5！丹堤咖啡感恩5月祭優惠

咖啡熱賣 雀巢上季營收成長為十年最強

台南精品咖啡評鑑 東山高峰咖啡園獲雙料冠軍與季軍

相關新聞

內埔女兒返鄉開享畫咖啡、男友愛相隨 打造親子友善空間

屏東縣內埔鄉女兒郭芳均，國中畢業後就到外地求學，出國念藝術治療，去年她決定返鄉盼能扎根故鄉，將所學回饋，男友張富茗雖然是...

青年局志工團出任務護濕地 大呼有意義

高雄市青年局昨天號召約40名志工清理蓮池潭洲仔濕地生態池，為愛護地球盡分心力，還有越南、印度籍國際志工參與，大夥著青蛙裝...

澎湖出奇招！民間協力抓狗有賞一隻1000元 縣府：要有捕狗證

澎湖縣屢屢發生雞隻遭野狗攻擊事件，地方要求縣府正視流浪犬問題，縣府表示，官方捕犬大隊一個月至多捉50隻，趕不上浪犬繁殖速...

枋寮漁港轉型 地方爭小琉球航線

屏東縣枋寮漁港近年面臨航道淤沙嚴重、停泊席位不足問題，縣府最近完成漁港擴建計畫可行性評估，針對港區擴建、航道淤砂和新設海...

高雄表揚82模範勞工、移工 自閉症李尚軒 音樂改變人生

高雄市110年模範勞工暨績優工會表揚大會昨天在林皇宮舉行，表揚82名模範勞工、移工及33家績優工會。模範勞工李尚軒3歲時...

潮州民治溪 2天撈2.8公噸死魚

屏東縣潮州鎮民治溪上游的綠溪段近期因少雨、缺水，加上漂浮性水生植物大量增生，水中溶氧量不足，造成魚群大量死亡。魚屍散發的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。