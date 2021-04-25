澎湖出奇招！民間協力抓狗有賞一隻1000元 縣府：要有捕狗證

澎湖縣屢屢發生雞隻遭野狗攻擊事件，地方要求縣府正視流浪犬問題，縣府表示，官方捕犬大隊一個月至多捉50隻，趕不上浪犬繁殖速度，將訓練民力參與，經上課考照後提供設備協助捕捉，每抓一隻賞金1000元，近期就會開班。此作法引起動保團體關注，憂心貿然實施造成民眾與犬隻受傷，要澎湖縣政府三思。

澎湖縣行政處長陳其育表示，根據屏科大調查，澎湖縣流浪犬約4000隻，族群數日益擴大，官方捕犬大隊量能每月平均30至40隻，至多50隻，流浪犬趴趴走，除衍生攻擊居民、遊客隱憂，也不時發生野狗闖入雞舍、羊圈事件，造成民眾財產損失。

陳其育說，官方捕狗量能有限，有必要找民間協力，有意願參與的民眾經過一系列課程訓練，通過認證才能幫忙，捕捉對象以7個月以上犬隻為主，每抓1隻賞金1000元，後續會安排結紮、收容。陳也說，這是因地制宜作法，相關細節正討論，一切合於動物保護法規範。

此案日前送議會討論，也提追加減預算，多數議員表示支持，同意先編列100萬預算執行這項新措施。陳其育指出，近期就會開班，相關執行配套與細部規畫，會再對外公布。

一旦捕捉量能提升，收容所勢必爆量，恐衍生另一項收容難題。陳其育表示，若有收容需求，將增設空間，抓進來的浪犬會先結紮，並給予妥善照顧，也鼓勵民眾領養，落實源頭減量、零安樂死，合於動保法規範。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，捕捉流浪狗若沒有合適設備、訓練，人和狗都會有受傷風險，救援小組執行救狗任務時，會有謹慎評估，絕不貿然行動，讓民間參與捕狗不是妥適作法，也不符合精準捕捉原則，恐產生亂象，例如好抓的被抓光光，有攻擊性難靠近的流浪犬被忽略。

倪也說，11年前澎湖也曾祭出抓狗有賞政策，並依據貓狗體重當賞金標準，一度引發動保團體反彈。