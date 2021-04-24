聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄鹹酥雞嘉年華登場 宅神朱學恆現場發100份
高雄市國民美食祭典系列活動今天由「鹹酥雞嘉年華」開跑！近30家鹹酥雞名店炸物高手齊聚一堂，一較高下，現場香氣四逸，網路宅神朱學恒也到場品嘗，熱鬧滾滾。陳其邁歡迎大家來高雄品嚐無法抵抗的邪惡誘惑，也答應朱學恆明年將會舉辦全台鹹酥雞比賽，讓其他縣市共襄盛舉。
活動首波高潮由朱學恒發放100份鹹酥雞，開啟直播與粉絲分享高雄鹹酥雞美味，高雄市農業局趁機推出「在地好食雞」及「安心好豬」主題專區，搭配畜產DIY互動體驗與認識標章宣導，鼓勵大家多選用國產肉品。
衛生局當場針對鹽酥雞嘉年華28攤進行油炸油品質檢測，也查驗肉產地標示，全數符合規定，證驗高雄鹹酥雞可安心食用。現場消費滿額更贈送可口可樂、掌門精釀啤酒及「微農坊農創x燕巢農會」聯名款芭樂檸檬綠茶等消暑飲品。
觀光局長周玲妏表示，這次嘉年華由美食專家組評審團現場試吃品評，再綜合現場民眾線上投票，評選出各大獎項。活動獲熱烈回響，證明國民美食的確是大家的最愛，下一場將是鍋物嘉年華，大家拭目以待，
評選結果：
人氣推薦獎：您好鹹酥雞、雞大爺鳳山光復店、福來趣啃麻辣鹹酥雞、酥艷文鹹酥G-岡山店、幸福平安鹹酥雞。
最佳特色獎：豪棧鹹酥雞後昌店、宏吉成素食鹹酥雞、親愛的鹹酥雞、野蠻雞家，正點鹹酥雞。
最佳風味獎：迷路炸物店、熊爸雞排鹹酥雞、好好炸雞、福來炸雞、銓台不二家顏蘇雞。
最佳香氣獎：台灣好鄭炸物鹽酥雞、寶仔豆乳雞、豪棧鹹酥雞-重愛店、松正鹽酥雞、好食G鹽酥雞-重愛店。
最佳創意獎：活力鹽酥雞、酥麻雞一心店、5佰萬雞排、小精靈鹹酥雞、好食G鹽酥雞-武慶店、黑輪妹の三輪車、阿木鹹酥雞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言