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高雄鹹酥雞嘉年華登場 宅神朱學恆現場發100份

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁答應宅神朱學恆（左），明年辦鹹酥雞全國賽。圖／高雄市觀光局提供
高雄市長陳其邁答應宅神朱學恆（左），明年辦鹹酥雞全國賽。圖／高雄市觀光局提供

高雄市國民美食祭典系列活動今天由「鹹酥雞嘉年華」開跑！近30家鹹酥雞名店炸物高手齊聚一堂，一較高下，現場香氣四逸，網路宅神朱學恒也到場品嘗，熱鬧滾滾。陳其邁歡迎大家來高雄品嚐無法抵抗的邪惡誘惑，也答應朱學恆明年將會舉辦全台鹹酥雞比賽，讓其他縣市共襄盛舉。

活動首波高潮由朱學恒發放100份鹹酥雞，開啟直播與粉絲分享高雄鹹酥雞美味，高雄市農業局趁機推出「在地好食雞」及「安心好豬」主題專區，搭配畜產DIY互動體驗與認識標章宣導，鼓勵大家多選用國產肉品。

衛生局當場針對鹽酥雞嘉年華28攤進行油炸油品質檢測，也查驗肉產地標示，全數符合規定，證驗高雄鹹酥雞可安心食用。現場消費滿額更贈送可口可樂、掌門精釀啤酒及「微農坊農創x燕巢農會」聯名款芭樂檸檬綠茶等消暑飲品。

觀光局長周玲妏表示，這次嘉年華由美食專家組評審團現場試吃品評，再綜合現場民眾線上投票，評選出各大獎項。活動獲熱烈回響，證明國民美食的確是大家的最愛，下一場將是鍋物嘉年華，大家拭目以待，

評選結果：

人氣推薦獎：您好鹹酥雞、雞大爺鳳山光復店、福來趣啃麻辣鹹酥雞、酥艷文鹹酥G-岡山店、幸福平安鹹酥雞。

最佳特色獎：豪棧鹹酥雞後昌店、宏吉成素食鹹酥雞、親愛的鹹酥雞、野蠻雞家，正點鹹酥雞。

最佳風味獎：迷路炸物店、熊爸雞排鹹酥雞、好好炸雞、福來炸雞、銓台不二家顏蘇雞。

最佳香氣獎：台灣好鄭炸物鹽酥雞、寶仔豆乳雞、豪棧鹹酥雞-重愛店、松正鹽酥雞、好食G鹽酥雞-重愛店。

最佳創意獎：活力鹽酥雞、酥麻雞一心店、5佰萬雞排、小精靈鹹酥雞、好食G鹽酥雞-武慶店、黑輪妹の三輪車、阿木鹹酥雞。

宅神朱學恆在高雄「鹹酥雞嘉年華」活動發送100份鹹酥雞。圖／高市觀光局提供
宅神朱學恆在高雄「鹹酥雞嘉年華」活動發送100份鹹酥雞。圖／高市觀光局提供
高雄市國民美食祭典系列活動今天由「鹹酥雞嘉年華」開跑。圖／高市觀光局提供
高雄市國民美食祭典系列活動今天由「鹹酥雞嘉年華」開跑。圖／高市觀光局提供

朱學恒 陳其邁 高雄市

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