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高雄鹹酥雞嘉年華開跑 陳其邁盼下次邀戰全台名店

中央社 / 高雄24日電

高雄鹹酥雞嘉年華今天匯集近30家名店開場，網路名人宅神朱學恆會前發放百份鹹酥雞，市長陳其邁笑稱鹹酥雞是「邪惡誘惑」，一定要配全糖珍奶，盼明年能辦全國鹹酥雞比賽。

高雄市政府觀光局今年規劃國民美食祭典系列活動，就從鹹酥雞嘉年華開跑，今天下午由觀光局聯合農業局、衛生局及經發局等，共同舉辦高雄鹹酥雞嘉年華。現場匯集近30家鹹酥雞名店，吸引眾多遊客到場朝聖，想點一份鹹酥雞甚至要等1小時以上。

陳其邁致詞時表示，鹹酥雞是國民美食，但也是「邪惡誘惑」，且一定要配珍珠奶茶。既然都已經「撩落去」吃鹹酥雞，珍奶也一定要配全糖，但當然是偶爾為之。他也答應朱學恆明年將會舉辦全台鹹酥雞比賽，向其他縣市邀戰，希望把冠軍留在高雄。

觀光局長周玲妏指出，這次嘉年華由專業美食專家組成評審團，透過現場試吃品評的方式讓民眾更了解每家店特色，最後綜合現場民眾線上投票評選出五個獎項。也因為這次鹹酥雞嘉年華獲得熱烈迴響，觀光局下場將推出鍋物嘉年華，市民們可以拭目以待。

得獎獎項店家包括，人氣推薦獎的您好鹹酥雞、雞大爺鳳山光復店、福來趣啃麻辣鹹酥雞、酥艷文鹹酥G-岡山店、幸福平安鹹酥雞；最佳特色獎有豪棧鹹酥雞-後昌店、宏吉成素食鹹酥雞、親愛的鹹酥雞、野蠻雞家，正點鹹酥雞；最佳風味獎迷路炸物店、熊爸雞排鹹酥雞、好好炸雞、福來炸雞、銓台不二家顏蘇雞。

另外還有最佳香氣獎的台灣好鄭炸物鹽酥雞、寶仔豆乳雞、豪棧鹹酥雞-重愛店、松正鹽酥雞、好食G鹽酥雞-重愛店；最佳創意獎是活力鹽酥雞、酥麻雞一心店、5佰萬雞排、小精靈鹹酥雞、好食G鹽酥雞-武慶店、黑輪妹の三輪車、阿木鹹酥雞。

觀光局 雞排 高雄市 陳其邁

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