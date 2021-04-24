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祈雨真有效？大武壠族乞雨儀式前天降甘霖 雨勢至晚間未歇
祈雨真的有效？高雄日光小林部落今天下午辦「第七屆大武壠歌舞文化節」，重現大武壠族消失60年的「乞雨儀式」。儀式開始前1小時下起大雨，活動一度移動至室內進行，大武壠族人吟唱古調，最後將清水撒向民眾，雨勢持續至晚上7點未停。
甲仙小林居民八八風災後遷居杉林，居民組大滿舞團赴各地展演，固定舉辦歌舞文化節，今年邁入第七屆，適逢台灣各地嚴重缺水，活動規畫「太祖七姊妹傳說」與大武壠族「乞雨儀式」，祈求祈求天降甘霖滋養大地。
今天下午，小林國小開場演出，另由大滿舞團、部落耆老、小林國小，一起吟唱傳統古謠「哈嘿」、「依阿搭賽」等歌謠，屏東排灣族蒂摩爾古薪舞集、歌手戴曉君、高雄在地的祖韻文化樂舞團、達吉亞勒青年會等團體應邀演出。儀式開始前恰巧下雨，應邀參加文化節活動的立委邱議瑩、市議員林富寶說，祈雨舞還沒跳，雨就來了，大家看見下雨都非常開心，希望雨下久一點。
族人說，以前農作物播種後，若遲遲不下雨，族人就會開始乞求祖靈下雨，祈求不要發生飢荒，時間約在農曆3月左右。儀式開始後，先在向竹下舉辦「開向儀式」，隨即族人合吟古調，最後將裝在瓜瓢內的清水撒向現場民眾，祈求老天爺多下一些雨。
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