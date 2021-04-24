快訊

男童遭無照柔道教練重摔腦死 林義傑：不能接受孩子受凌虐

合歡山賞花車潮！遊覽車追撞釀11人輕傷 目前維持單線通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

祈雨真有效？大武壠族乞雨儀式前天降甘霖 雨勢至晚間未歇

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄日光小林舉辦「第七屆大武壠歌舞文化節」，族人在儀式最終時朝著民眾灑水。記者徐白櫻／攝影
高雄日光小林舉辦「第七屆大武壠歌舞文化節」，族人在儀式最終時朝著民眾灑水。記者徐白櫻／攝影

祈雨真的有效？高雄日光小林部落今天下午辦「第七屆大武壠歌舞文化節」，重現大武壠族消失60年的「乞雨儀式」。儀式開始前1小時下起大雨，活動一度移動至室內進行，大武壠族人吟唱古調，最後將清水撒向民眾，雨勢持續至晚上7點未停。

甲仙小林居民八八風災後遷居杉林，居民組大滿舞團赴各地展演，固定舉辦歌舞文化節，今年邁入第七屆，適逢台灣各地嚴重缺水，活動規畫「太祖七姊妹傳說」與大武壠族「乞雨儀式」，祈求祈求天降甘霖滋養大地。

今天下午，小林國小開場演出，另由大滿舞團、部落耆老、小林國小，一起吟唱傳統古謠「哈嘿」、「依阿搭賽」等歌謠，屏東排灣族蒂摩爾古薪舞集、歌手戴曉君、高雄在地的祖韻文化樂舞團、達吉亞勒青年會等團體應邀演出。儀式開始前恰巧下雨，應邀參加文化節活動的立委邱議瑩、市議員林富寶說，祈雨舞還沒跳，雨就來了，大家看見下雨都非常開心，希望雨下久一點。

族人說，以前農作物播種後，若遲遲不下雨，族人就會開始乞求祖靈下雨，祈求不要發生飢荒，時間約在農曆3月左右。儀式開始後，先在向竹下舉辦「開向儀式」，隨即族人合吟古調，最後將裝在瓜瓢內的清水撒向現場民眾，祈求老天爺多下一些雨。

趁著下雨空檔，日光小林族人在戶外吟唱古調，祈求下雨。記者徐白櫻／攝影
趁著下雨空檔，日光小林族人在戶外吟唱古調，祈求下雨。記者徐白櫻／攝影

舞團 八八風災 邱議瑩 高雄市

延伸閱讀

上午才祈雨下午就降雨 黃偉哲：大家一起呼喚雨神

旱情慘…彰化同安寮12庄請媽祖 破例免掛「風雨免朝牌」

枯旱求雨！阿里山鄒族流傳猴頭骨泡水、找特別愛哭小孩

關注乾旱 三灣圖書館推祈雨書展

相關新聞

潮州民治溪上游出現大量魚群屍體 撈1.6公噸還沒清完

屏東縣潮州鎮位於民治溪上游的綠溪端，近期疑似缺水，加上漂浮性水生植物大量生長的緣故，導致水中溶氧量不足，魚群大量死亡。大...

高雄鹹酥雞嘉年華登場 宅神朱學恆現場發100份

高雄市國民美食祭典系列活動今天由「鹹酥雞嘉年華」開跑！近30家鹹酥雞名店炸物高手齊聚一堂，一較高下，現場香氣四逸，網路宅...

祈雨真有效？大武壠族乞雨儀式前天降甘霖 雨勢至晚間未歇

祈雨真的有效？高雄日光小林部落今天下午辦「第七屆大武壠歌舞文化節」，重現大武壠族消失60年的「乞雨儀式」。儀式開始前1小...

影／海生館野放病癒綠蠵龜 獸醫：海龜排泄物9成是人造垃圾

去年1月30日海巡署紅柴坑安檢所通報擱淺岸際的1隻青少年綠蠵龜，送屏東海生館海龜救傷收容中心照顧1年多後，獸醫確認海龜已...

影／浯島城隍文化觀光季揭幕 邀遊客來金門作客

一年一度的金門迎城隍宗教文化季今天正式揭開序幕，將展開為期一個月的精彩活動，因為疫情的關係，去年迎城隍活動縮小舉辦規模，...

高雄市模範勞工績優工會表揚 模範移工異鄉打拚助同鄉

高雄市110年模範勞工暨績優工會表揚大會今天在高雄林皇宮舉行，表揚82名模範勞工、移工，及33家績優工會。國籍模範勞工李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。