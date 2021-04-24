影／海生館野放病癒綠蠵龜 獸醫：海龜排泄物9成是人造垃圾

去年1月30日海巡署紅柴坑安檢所通報擱淺岸際的1隻青少年綠蠵龜，送屏東海生館海龜救傷收容中心照顧1年多後，獸醫確認海龜已康復並達野放標準，今天下午在墾丁後壁湖沙灘安排野放，在眾人祝福聲中重返大海的家；館方說，收容海龜的排泄物中，高達9成有海洋廢棄物，顯示野外族群正面臨漁業活動與環境汙染的人類活動嚴重威脅，值得省思。

海生館海龜救傷收容中心說，傷病海龜送來時除了先觀察外觀是否正常，海龜的「便便」也是一大重點，X光只能照出海龜胃中內容物的形狀，要確認實質物必須依靠糞便，觀察海龜是否吃進不該吃的「人造廢棄物」，若無法排出，只能被動地開軟便劑給海龜吃。

搜集到的人造廢棄物，包括各種形狀、顏色的塑膠片、魚網、保麗龍、包裝紙等廢棄物，若人造廢棄物長時間阻塞腸道，會造成嚴重感染和營養失衡，證實漂流海中的人工廢棄物會直接危及生命，一旦廢棄物被海龜食入卡在胃裡，將導致牠衰弱，甚至引發敗血症死亡。

海生館獸醫李宗賢說，海龜視力不是很好，無法斷漂流物是否可吃，吞進肚子讓胃去解決。一旦垃圾排不出去就會塞在胃裡累積，導致海龜飢餓衰弱甚至死亡；另最近在台灣綠蠵龜體內發現的腫瘤疾病和抗藥性細菌，對抗生素已產生抗藥性，意味著野外海龜族群可能正受到如抗生素與重金屬等環境汙染物的影響。

他說，收容海龜排泄物中高達9成都有海洋廢棄物，意著海洋垃圾已無所不在，垃圾人眼可見，但背後造成的汙染卻是人類無法看見的，海廢背後所帶來的汙染物最終會回到生物身上，呼籲民眾減少使用一次性的塑膠製品，自備環保袋、環保餐具等，以保護海洋生態及環境。