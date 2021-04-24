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影／浯島城隍文化觀光季揭幕 邀遊客來金門作客

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門迎城隍宗教文化季今天正式揭開序幕，金城鎮公所特別安排一場小型的遊行，2位外師抬著蜈蚣座，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍宗教文化季今天正式揭開序幕，金城鎮公所特別安排一場小型的遊行，2位外師抬著蜈蚣座，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的金門迎城隍宗教文化季今天正式揭開序幕，將展開為期一個月的精彩活動，因為疫情的關係，去年迎城隍活動縮小舉辦規模，今年雖說情況相對樂觀，但主辦的金城鎮公所仍將在確保參與者安全無虞的前提下，全力辦好今年的系列活動，今天也安排一場小型的遊行，讓藝閣、蜈蚣座、蓮花鑼鼓陣、金門公揹婆等表演先暖身，吸引不少遊客圍觀拍照。

金門迎城隍開幕記者會於今天下午2點在浯島城隍廟前舉行，由立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智與浯島城隍廟主委楊耀芸等人敲鑼下，宣布迎城隍活動於4月24日至5月29日盛大登場。

主辦單位今也安排一場小型的遊行，由30位臉上畫著彩妝、穿上中國傳統服飾的小朋友，分乘人力蜈蚣座、三輪車，並在七爺八爺、公揹婆、蓮花大鼓陣、舞獅及神輦等陣頭的簇擁下，由金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕式，開幕式結束後，再繞行城區回到金城鎮公所，所到之處吸引許多民眾、觀光客駐足拍照。

李誠智指出，每年重頭戲農曆四月十二日迎城隍，是遵循傳統由浯島城隍廟進行主導，不僅傳承傳統，更要創新發展，讓金門迎城隍為世人所共知、共享。李誠智說，今年特別出動三節人力蜈蚣座及輦轎登上郵輪，讓遊客體驗看看金門的傳統藝陣文化，進而刺激更多旅客來金感受迎城隍的魅力。

楊鎮浯也說，去年因爲疫情的關係，所以縮小規模，今年在疫情可控下，會將去年蓄積的觀光量能，還有宗教的量能，全部在今年擴大舉辦，今年不只結合了全台灣的城隍廟聯誼會，會有45個台灣的城隍廟一起來共襄盛舉，另外，也首次將迎城隍陣頭帶到郵輪上行銷，歡迎所有的好朋友一起到金門參加浯島城隍季的活動。

今年金門迎城隍規劃系列的活動有，5月8日18時30分會有四境藝陣踩街大遊行；5月22日15時30分登場的「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」，是迎城隍系列活動的活動最大的亮點，將有長達66節、搭載132名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮。5月23日為農曆四月十二日，為迎城隍「正日」，還有全國城隍聯誼會的全國城隍大會師在金門共襄盛會，遶境路線將依循著傳統香路進行，為迎城隍慶典掀起最高潮。

金門迎城隍開幕記者會於今天下午2點在浯島城隍廟前舉行，由立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智與浯島城隍廟主委楊耀芸等人敲鑼下，宣布迎城隍活動於4月24日至5月29日盛大登場。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍開幕記者會於今天下午2點在浯島城隍廟前舉行，由立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智與浯島城隍廟主委楊耀芸等人敲鑼下，宣布迎城隍活動於4月24日至5月29日盛大登場。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍宗教文化季今天舉辦開幕典禮，活動中還安排蓮花鑼鼓陣進行表演。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍宗教文化季今天舉辦開幕典禮，活動中還安排蓮花鑼鼓陣進行表演。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍宗教文化季今天舉辦開幕典禮，金門公揹婆帶來精彩的表演，為活動先暖身。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍宗教文化季今天舉辦開幕典禮，金門公揹婆帶來精彩的表演，為活動先暖身。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天特別安排一場小型的遊行，來自美國的外師Lindsey 舉著龍珠，引領著蜈蚣座前進，她說這是首次參與這類民俗活動，覺得很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天特別安排一場小型的遊行，來自美國的外師Lindsey 舉著龍珠，引領著蜈蚣座前進，她說這是首次參與這類民俗活動，覺得很有趣。記者蔡家蓁／攝影

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