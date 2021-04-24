影／浯島城隍文化觀光季揭幕 邀遊客來金門作客

一年一度的金門迎城隍宗教文化季今天正式揭開序幕，將展開為期一個月的精彩活動，因為疫情的關係，去年迎城隍活動縮小舉辦規模，今年雖說情況相對樂觀，但主辦的金城鎮公所仍將在確保參與者安全無虞的前提下，全力辦好今年的系列活動，今天也安排一場小型的遊行，讓藝閣、蜈蚣座、蓮花鑼鼓陣、金門公揹婆等表演先暖身，吸引不少遊客圍觀拍照。

金門迎城隍開幕記者會於今天下午2點在浯島城隍廟前舉行，由立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智與浯島城隍廟主委楊耀芸等人敲鑼下，宣布迎城隍活動於4月24日至5月29日盛大登場。

主辦單位今也安排一場小型的遊行，由30位臉上畫著彩妝、穿上中國傳統服飾的小朋友，分乘人力蜈蚣座、三輪車，並在七爺八爺、公揹婆、蓮花大鼓陣、舞獅及神輦等陣頭的簇擁下，由金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕式，開幕式結束後，再繞行城區回到金城鎮公所，所到之處吸引許多民眾、觀光客駐足拍照。

李誠智指出，每年重頭戲農曆四月十二日迎城隍，是遵循傳統由浯島城隍廟進行主導，不僅傳承傳統，更要創新發展，讓金門迎城隍為世人所共知、共享。李誠智說，今年特別出動三節人力蜈蚣座及輦轎登上郵輪，讓遊客體驗看看金門的傳統藝陣文化，進而刺激更多旅客來金感受迎城隍的魅力。

楊鎮浯也說，去年因爲疫情的關係，所以縮小規模，今年在疫情可控下，會將去年蓄積的觀光量能，還有宗教的量能，全部在今年擴大舉辦，今年不只結合了全台灣的城隍廟聯誼會，會有45個台灣的城隍廟一起來共襄盛舉，另外，也首次將迎城隍陣頭帶到郵輪上行銷，歡迎所有的好朋友一起到金門參加浯島城隍季的活動。