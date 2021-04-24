自強母親兒童認命不認輸 金門家扶贈嘉勉慰問金

金門家扶中心今天頒贈家扶基金會「自強母親」梁麗華阿嬤和「自強兒童」陳筱婷嘉勉慰問金，支持陪伴他們走更遠人生道路，藉此鼓勵家扶中心家長及孩童面對逆境，仍勇往直前。

金門家扶中心主任李桂平說，家扶基金會每年4月都會舉辦「自強母親」及「自強兒童」表揚活動，金門家扶中心今年度分別由獨自撫養兩名孫子女的梁麗華，以及就讀國中的陳筱婷，獲得這項殊榮，到台灣接受表揚。

為了支持這些自立自強的母親及孩童，金門家扶中心扶幼委員會提供嘉勉慰問金各新台幣6000元，今天由家扶中心扶幼主委李根遠和扶幼委員楊肅謙頒贈梁麗華和陳筱婷。

李根遠表示，梁麗華平日工作下班後，回到家便為孫子女準備餐食，陪伴用餐，並監督課業；為了豐富孫兒生活經驗，總是鼓勵他們參加家扶中心舉辦的活動；無論炎夏或寒冬，她總是不辭辛勞地騎著機車接送孫子女參加活動。

雖然獨自撫養孫兒，每天有忙不完的工作，但梁麗華從不怨天尤人，總是以笑顏迎接每一天到來。去年底，她不慎在工作中扭傷腳暫停工作，但當社工關心家裡的經濟時，她仍微笑回應，「只要這陣子再節儉一些，生活就過得下去了」，並要社工將資源給更有需要的家庭。

獲得全國自強兒童表揚的陳筱婷為了讓母親能無後顧之憂工作，每天提早回家為家人做晚飯，假日時還陪伴母親從事房務清潔工作；善解人意的她鮮少開口向母親索取零用錢，而是利用閒暇寫作投稿，賺取稿費作為平時的花費。

在校期間，陳筱婷參與熱舞社累積舞台經驗，並逐步建立自信心。在提及自己的夢想時，她期許能靠自己的力量減輕母親負擔，並以考取華岡藝校為升學目標。

李桂平表示，梁麗華曾說現實環境雖然艱苦，她認命但不認輸，希望透過她的陪伴，代替孫兒失去的父母之愛；而陳筱婷因家境原因造成早熟個性，細心呵護家人，年紀雖小但歷經艱難，令人不捨又尊敬。