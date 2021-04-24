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高雄市模範勞工績優工會表揚 模範移工異鄉打拚助同鄉

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
印尼籍移工伯里（右）獲選高雄市模範勞工，和海星國際移工服務中心計畫專員吳庭寬（左）是好朋友。記者徐如宜／攝影
印尼籍移工伯里（右）獲選高雄市模範勞工，和海星國際移工服務中心計畫專員吳庭寬（左）是好朋友。記者徐如宜／攝影

高雄市110年模範勞工暨績優工會表揚大會今天在高雄林皇宮舉行，表揚82名模範勞工、移工，及33家績優工會。國籍模範勞工李尚軒，於3歲幼時經鑑定為過動型自閉症，音樂改變了他的人生，除獲得國內外多項演出機會，還曾受邀總統府音樂會及國宴演出；泰國籍模範移工他那哇因經濟考量來到台灣工作，2對雙胞胎兒女是他離鄉背井工作的最大動力，平日擔任公司翻譯督導人員協助輔導同鄉。

市長陳其邁表示，高雄是一個勞工的城市，這幾年高雄經濟的發展，很多都靠勞工兄弟姊妹共同努力打拚與付出，現在大家比的不是人力而是人才，所有第一線的勞工朋友，除了為高雄繁榮打拚外，也希望能夠培養自己的興趣，創造屬於自己的精采斜槓人生。

陳其邁說，上任市長後便成立勞工自治委員會，讓勞工朋友來參與勞動政策，使勞動權益獲得更多的保障。各位勞工朋友若有任何問題或更好的意見，也可以隨時跟勞工局反映，高雄市政府一定會當各位的靠山，恭喜獲獎的所有勞工朋友和績優工會。

今年當選模範勞工的中華航空公司企業工會第六分會許嘉倫，在北漂擔任空服員2年後，毅然決然請調回高雄故鄉，並致力爭取勞工權益及擔任所屬工會中堅幹部，為空服勞動事務不遺餘力。

高雄音樂業職業工會模範勞工李尚軒，3歲幼時經鑑定為過動型自閉症，然而音樂改變了他的人生，除獲得國內外多項演出機會，更榮膺全球熱愛生命獎章、身心障礙楷模菁英獎得主，還曾受邀總統府音樂會及國宴演出，展現其熱愛生命的奮鬥精神。

「獲選模範勞工非常開心！」泰國籍模範移工他那哇，因經濟考量來到台灣工作，老家的2對雙胞胎兒女是他的驕傲，也是離鄉背井工作的最大動力。他說家族有生雙胞胎的遺傳，有好多雙胞胎呢。他那畦的中文非常流利，20年前第一次來到台灣時就苦練，平日擔任公司翻譯督導人員協助輔導同籍同仁，工作之餘也樂於向親友分享高雄美麗風光，期望在台工作到最大年限後，回國開立牧場畜養牛。

印尼籍模範移工伯里已來台擔任船員9年，工作勤奮努力，深受肯定，也樂於協助同籍船員適應船上工作及生活日常種種，主動成為主管與外籍同事間的溝通橋梁。他很感謝雇主善待，也建議市府能為旗津的漁船移工提供休息室、祈禱室等設備。

高雄市長陳其邁以碰肘代替握手，感謝勞工朋友為高雄經濟發展的付出。。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁以碰肘代替握手，感謝勞工朋友為高雄經濟發展的付出。。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，高雄是一個勞工的城市，經濟發展很多都靠勞工兄弟姊妹共同努力打拚與付出。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，高雄是一個勞工的城市，經濟發展很多都靠勞工兄弟姊妹共同努力打拚與付出。記者徐如宜／攝影
泰國籍移工他那哇獲選高雄市模範勞工。記者徐如宜／攝影
泰國籍移工他那哇獲選高雄市模範勞工。記者徐如宜／攝影
高雄市勞工局舉辦110年模範勞工暨績優工會表揚大會，表揚模範勞工、移工及績優工會。記者徐如宜／攝影
高雄市勞工局舉辦110年模範勞工暨績優工會表揚大會，表揚模範勞工、移工及績優工會。記者徐如宜／攝影

移工 陳其邁 高雄市

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