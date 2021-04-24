金門迎城隍起跑熱鬧一整月 全國城隍大會師
在金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智等人敲鑼下，長達1個月的迎城隍系列活動今天啟動。特別的是，今年結合全國城隍廟聯誼會，到時將有45尊台灣城隍在金門大會師。
因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，去年迎城隍活動縮小舉辦規模。楊鎮浯在開幕式表示，金門迎城隍是文化部指定離島地區第一個國家「重要民俗」，今年在疫情可控情況，要將去年蓄積的觀光和宗教量能擴大舉辦，歡迎大家到金門來體驗迎城隍。
今年農曆4月12日落在5月23日，是迎城隍「正日」，浯島城隍廟管委會主委楊耀芸表示，邀請全台城隍聯誼會，於5月22日在金門大會師，祈福浯島平安、保境佑民，遶境路線將依循著傳統香路進行，預料將是迎城隍慶典的高潮。
人力蜈蚣座向來是金門迎城隍活動的亮點，「2021金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」開幕典禮今天下午2時在金城鎮浯島城隍廟前舉行，在開幕前，30名臉上畫著彩妝、穿著古裝的小朋友，分乘人力蜈蚣座、三輪車，並在七爺八爺、公揹婆、蓮花大鼓陣、舞獅及神輦等陣頭的簇擁下，由金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩前往浯島城隍廟參加開幕式；開幕式結束後，再繞行城區回到金城鎮公所，所到之處吸引許多民眾、觀光客駐足拍照。
開幕式在金門縣天震堂的戰鼓聲中揭開序幕，楊鎮浯和金城鎮代會主席陳天成、浯島城隍廟主委楊耀芸、觀光處長丁健剛等人共同敲鑼，宣布迎城隍活動今天起登場，系列活動到5月29日。
李誠智表示，今年活動保留往年頗受歡迎的藝陣體驗，以及蜈蚣座親子嘉年華活動，並強化靜態解說方面的服務，讓參與者能深入認識金門多元廟會文化，感受後浦「迓城隍」的慶典氛圍
今年金門迎城隍規劃系列的活動有5月8日下午6時30分四境藝陣踩街大遊行，5月22日下午3時30分登場的「蜈蚣座親子嘉年華踩街活動」，是迎城隍系列活動最大亮點，到時將有長達66節、搭載132名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮。
此外，5月29日下午2時在金門縣文化局舉辦「感恩惜福音樂會」，以悠揚樂聲為迎城隍系列活動畫下句點。
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