履行3年前約定 國中音樂班校友再度同台演出

屏東市中正國中音樂班校友3年前共同參與畢業演出，並相約3年後再辦音樂會，近期在校方與校友會努力下，促成「築夢•遠航」音樂會，替自中正國中畢業，即將從高中升大學的校友履行3年之約。

中正國中音樂班是以西樂為主的藝術才能班，近年招收國樂專長學生，且歷年報考高中音樂班屢獲佳績。

本次音樂會，由中正國中音樂班第一屆畢業的校友，以及時任音樂班導師翁瑞霙擔任音樂會總監，和多名師生協助策畫，並結合音樂班第32屆、33屆、34屆畢業校友共同演出。

翁瑞霙說，三年前這群孩子從國中畢業，當時學生與家長就約定三年後，要再辦一次音樂會，給予學生在高中階段再次同台演出的機會，同時具有薪火傳承、世代關懷的重要意義。

這次音樂會，邀請當年音樂班國中教育會考全國榜首，一同參與演出，3年前由8名女同學一起演奏了16手聯彈，3年後，由中正國中音樂班學長帶領學弟，一起演出8手聯彈，演出將於4月28日晚上7時開始。

中正國中成立至今是第59屆，音樂班的成立是第37屆，畢業校友超過5萬名，在2017年，受前任校長涂志宏及退休教師聯誼會鼓勵下，由第三屆的歷屆校友、職師共同創立中正國中校友會。

中正國中校友會成立至今第4年，共舉辦兩屆傑出校友頒獎、退休教師及校友感恩餐會，也讓音樂班有更多互動與交流。