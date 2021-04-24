高雄山區也降雨了！ 民眾開心淋雨鼓掌迎雨勢

高雄各地乾旱已久，受鋒面影響，今天下午山區天際烏雲密布，傍晚時分，杉林、甲仙、六龜寶來一帶開始下雨，從細雨到傾盆大雨，小朋友開心到戶外淋雨，並高興呼喊說「終於下雨了」，大人小孩一起鼓掌歡呼，期盼雨勢可以持久一點。

台灣出現百年大旱，高雄地區從4月1日起水情進入橙色燈號，每天減量供水，自來水公司停止供應洗車業與游泳池用水。傍晚時分，高雄山區天空黑壓壓一片，4點左右，甲仙、六龜與杉林一帶天際開始飄下細雨。

今天下午，杉林日光小林社區正舉辦第七屆大武壠歌舞文化節，因應旱災，今年特別規畫「太祖七姊妹傳說」與大武壠族消失60年的「乞雨儀式」，祈雨開始前天空飄下細雨，活動改在室內進行，眾人看見下雨開心不已，心情絲毫不受影響。