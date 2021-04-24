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響應世界地球日！ 高雄市青年局號召志工團動起來

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
高雄市青年局張以理邀請青年志工一起加入。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局張以理邀請青年志工一起加入。記者劉學聖／攝影

4月22日是世界地球日，為響應這一項世界性的環境保護活動，高雄市青年局特別號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，數十位志工分為陸域與水域組，清理濕地範圍內的雜草、外來種及垃圾，也讓志工了解友善自然工法、生態保護、環境教育及生物多樣等專業，為修復地球盡一份心力。

高市青年局志工團於2020年創立，主要希望將在高雄定居或就學就業的青年連結起來，讓青年的能量投入都市治理，並於服務過程中學習精進各項職場的技能，成員中有來自斯里蘭卡以及越南的青年志工，這次活動由青年局與臺灣濕地保護聯盟共同合作，由專業志工帶領青年們進入難能可貴的生態環境，由於濕地即將迎接水鳥的繁殖期，水域及陸域環境都必須在五月前進行清理，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，對於鳥類棲地是一項重要的工作，青年局長張以理也和志工們一同換穿澤衣裝下水，和青年們在生態池進行清理水草。

青年局局長張以理表示，志工團成立目的是為了提供高中職以上至已出社會的青年，在面臨準備、選擇、轉換職業的階段，能有一個學習平台，今年也將繼續招募新血，報名及更多中英文資訊請參考網址：https://reurl.cc/ZQZG9V

高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，將外來種植物及枯木雜草移除及清運，迎接鳥類繁殖期。記者劉學聖／攝影
高市青年局志工團於2020年創立，成員中有來自斯里蘭卡以及越南的青年志工。記者劉學聖／攝影
高市青年局志工團於2020年創立，成員中有來自斯里蘭卡以及越南的青年志工。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工作，為修復地球盡一份心力。記者劉學聖／攝影

青年 濕地

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