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高樹鳳芋節備千顆鳳梨送鄉民 力推鄉內鳳梨與芋頭

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
高樹芋頭農表示，今年因中部乾旱的緣故，反觀沒缺水的屏東因獲得福，芋頭的產地價格比去年每台斤20多元漲至30多元，創下高樹芋頭最好的價格。記者陳弘逸／攝影
高樹芋頭農表示，今年因中部乾旱的緣故，反觀沒缺水的屏東因獲得福，芋頭的產地價格比去年每台斤20多元漲至30多元，創下高樹芋頭最好的價格。記者陳弘逸／攝影

屏東縣高樹鄉公所今天上午舉辦「高樹鳳芋節」，替鄉內正值產期的鳳梨、芋頭行銷，現場準備1000顆鳳梨，免費送給參與民眾。高樹鄉長王樹圍說，盡管對岸不進口台灣鳳梨，高樹鳳梨依舊熱銷，也未有滯銷；芋頭農民則說，本次台灣乾旱，屏東因禍得福，芋頭價格創下每台斤30多元的新高價。

高樹鄉公所指出，高樹鳳梨、芋頭與蜜棗並列為「高樹三寶」，其中，鳳梨種植面積超過800公頃，芋頭則有350公頃僅次於中部產量。

鄉公所今天上午舉辦高樹鳳芋節活動，以鳳梨、芋頭作為活動主軸，並以「高樹金旺 芋你作伴」為題，推廣在地優質農產，同時在現場準備1000顆鳳梨，免費送給參與民眾。

王樹圍表示，高樹鳳梨在半砂質紅土及充足的日照下生長，才能種出肉嫩、甜、口感好的鳳梨；芋頭則種在水質水源保護區，且利用大武山流下乾淨泉水，在微酸土壤以及溫暖氣候中，才能種出肉質粉紅、香氣濃郁的芋頭。

王樹圍還說，雖然對岸今年宣布不進口台灣鳳梨，但在中央、地方政府協助，以及國人支持下，截至目前為止，仍未出現滯銷的情形。王更強調，近幾年都積極協助推廣鄉內農產，居民也相當踴躍參加，未來會持續推廣。

種植芋頭擁有8年資歷的簡姓農民表示，今年因中部乾旱的緣故，反觀沒缺水的屏東因獲得福，芋頭的產地價格比去年每台斤20多元漲至30多元，創下高樹芋頭最好的價格。

簡姓農民還說，高樹5至7月份採收的芋頭，品質穩定，產期可維持到9月。

高樹鄉長王樹圍近幾年積極協助推廣鄉內農產。記者陳弘逸／攝影
高樹鄉長王樹圍近幾年積極協助推廣鄉內農產。記者陳弘逸／攝影
屏東縣高樹鄉公所今天上午舉辦「高樹鳳芋節」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣高樹鄉公所今天上午舉辦「高樹鳳芋節」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣高樹鄉公所今天上午舉辦「高樹鳳芋節」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣高樹鄉公所今天上午舉辦「高樹鳳芋節」。記者陳弘逸／攝影

鳳梨 屏東縣 農民

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