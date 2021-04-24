清除馬祖高密度海岸線垃圾 軍民動員淨灘
馬管處今天上午在南竿勝天公園舉辦淨灘活動，與居民維持美好海灘環境，消滅馬祖海岸線高密度海廢垃圾量，展現大眾愛護海洋環境自主精神。
根據109年海岸廢棄物快篩調查資料顯示，海岸線海廢密度，馬祖為全台之冠，其中7處調查沙灘中，5處達18至475袋垃圾。
為解決海漂垃圾與推動「向海致敬」政策，馬管處邀請台灣與馬祖民眾參與淨灘活動，包含海軍馬祖地區指揮部、海巡署第十岸巡隊、連江監理站、新北市第22團紫蘿蘭蕙質女童軍、連江縣政府環境資源局等總動員，共有85人參與，清出海漂垃圾約150公斤。
馬祖各澳口海廢垃圾量受風向與澳口方位等因素影響，累積量有所不同。馬管處表示，須時常清潔才能維持馬祖海洋環境整潔，並透過號召全島軍民動員，展現「愛護馬祖，從我做起」自主精神，培養大眾保護海洋環境。
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