快訊

無照教練重摔7歲童27次害腦死 台中柔道委員會竟說是慣例

清除馬祖高密度海岸線垃圾 軍民動員淨灘

中央社 / 連江縣24日電

馬管處今天上午在南竿勝天公園舉辦淨灘活動，與居民維持美好海灘環境，消滅馬祖海岸線高密度海廢垃圾量，展現大眾愛護海洋環境自主精神。

根據109年海岸廢棄物快篩調查資料顯示，海岸線海廢密度，馬祖為全台之冠，其中7處調查沙灘中，5處達18至475袋垃圾。

為解決海漂垃圾與推動「向海致敬」政策，馬管處邀請台灣與馬祖民眾參與淨灘活動，包含海軍馬祖地區指揮部、海巡署第十岸巡隊、連江監理站、新北市第22團紫蘿蘭蕙質女童軍、連江縣政府環境資源局等總動員，共有85人參與，清出海漂垃圾約150公斤。

馬祖各澳口海廢垃圾量受風向與澳口方位等因素影響，累積量有所不同。馬管處表示，須時常清潔才能維持馬祖海洋環境整潔，並透過號召全島軍民動員，展現「愛護馬祖，從我做起」自主精神，培養大眾保護海洋環境。

馬祖 淨灘

延伸閱讀

期待午後對流 鄭明典：若頻率高是相對穩定可靠的水源

海象影響運水 馬祖東莒恐須採取限水措施

台南漁光島淨灘驚見廢沙發 2小時清出3.2噸垃圾

西半部擴散力弱！中部雲嘉南高屏空品24日亮橘燈

相關新聞

潮州民治溪上游出現大量魚群屍體 撈1.6公噸還沒清完

屏東縣潮州鎮位於民治溪上游的綠溪端，近期疑似缺水，加上漂浮性水生植物大量生長的緣故，導致水中溶氧量不足，魚群大量死亡。大...

2022台灣燈會在高雄 愛河灣試燈搶先公開

2022台灣燈會落腳高雄，副市長史哲昨晚在臉書貼出試燈照，熱氣球在愛河灣緩緩升起，象徵「想飛、發光」。史哲表示，明年台灣...

響應世界地球日！ 高雄市青年局號召志工團動起來

4月22日是世界地球日，為響應這一項世界性的環境保護活動，高雄市青年局特別號召旗下青年志工共同投入蓮池潭洲仔濕地的清理工...

高樹鳳芋節備千顆鳳梨送鄉民 力推鄉內鳳梨與芋頭

屏東縣高樹鄉公所今天上午舉辦「高樹鳳芋節」，替鄉內正值產期的鳳梨、芋頭行銷，現場準備1000顆鳳梨，免費送給參與民眾。高...

潮州泗林綠色隧道生機勃勃 民眾打卡熱點

屏東潮州泗林綠色隧道綿延1.2公里長的小葉欖仁樹正值開花結果期，綠意盎然，除了一整天都有民眾健走運動外，也吸引許多遊客前...

高市少年隊帶孩子前進濕地 提升生態保育觀念

高雄市政府警察局少年警察隊、少年輔導委員會結合高雄野鳥協會，在今天帶領「點亮家中溫暖燈」計畫少年，探訪鳥松濕地公園，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。