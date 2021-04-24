高市少年隊帶孩子前進濕地 提升生態保育觀念

高雄市政府警察局少年警察隊、少年輔導委員會結合高雄野鳥協會，在今天帶領「點亮家中溫暖燈」計畫少年，探訪鳥松濕地公園，透過自然生態解說、動手實作，提升少年社區生態保育觀念，並獲得滿滿成就感。

少年警察隊表示，鳥松濕地公園位於都市近郊，交通便利，比鄰澄清湖風景區。活動當天資深解說員李翠紅及翁秀麗老師除詳細解說濕地生態及獨居蜂與自然界的關係外，同時帶領少年親身尋找溼地現有材料，為獨居蜂打造棲息處所。

參與活動的少年心驚膽跳、害怕被蜜蜂螫，一邊用心挑選枯枝等，建造安心處所，當少年看著親手打造的蜂巢，獲得滿滿成就感。過程中，參與青少年不斷說「愛護生態環境很重要」、「不可以破壞生態秩序」、「原來我也可以幫蜜蜂蓋房子」。

另外，少輔會搭配時下少年深受其害的「笑氣」進行反毒宣導，加強青少年認識新興毒品、相關罰則。

少年隊長王春生說，少年隊與少輔會為鼓勵青少年於課後、假日從事有益身心健康活動，積極連結各行政區在地社區資源積極辦理多元動靜態活動，增加少年善用社區資源從事休閒活動，培養良好運動休閒風氣，歡迎有興趣民眾一同來參與。