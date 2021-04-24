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陳其邁誓師拚無本土登革熱 籲落實環境清潔

中央社 / 高雄24日電

高雄市長陳其邁今天表示，高雄久旱未雨，水溝流動變慢，易生家蚊。市府針對登革熱進行防治，呼籲民眾「巡、倒、清、刷」，讓今年繼續維持無本土登革熱病例紀錄。

陳其邁上午到福誠高中參加「高雄市滅蚊工作總動員活動」，現場邀集市府防疫團隊、鳳山五甲地區里長及志工約300人，執行環境掃除、水溝巡檢、投藥等工作。現場誓師後，陳其邁也親自視察污水接管後的側溝，提醒民眾「巡、倒、清、刷」，防範蚊蟲孳生。

陳其邁表示，高雄久旱未雨，水溝流動變慢，蚊子好發繁殖溫度在攝氏25至30度左右，所以這段期間適合一般都是在污水溝裡的家蚊生長。這次也針對登革熱斑蚊進行防治，提早針對斑蚊展開消毒工作，因五甲地區斑蚊活動增加，選定這裡開始防治工作。

陳其邁說，市府責成區公所、衛生局、環保局，以環境清潔方式，同時配合噴藥防治，以減少家蚊數量，去年除了綜合防疫工作有成外，加上配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情同步監控噴藥，高雄創下首次無本土登革熱病例發生的紀錄，希望今年繼續保持。

陳其邁也現場示範10公升水桶裝約8分滿，輔以約100公克的1碗洗衣粉調配消毒水後，投入五甲路水溝中，以「一桶水」防治法動手撲殺蚊蟲，並前往鄰近巷道的側溝、後溝視察環境，強調定時清淤不養蚊、清除積水容器的重要性。

衛生局表示，斑蚊會傳播登革熱，常孳生在清澈不流動的水中；家蚊不會傳染登革熱但會叮咬人們，造成感觀不適。目前久旱未雨，側溝、後溝家戶廢水有機質高，容易孳生家蚊，部分菜園因儲水而孳生斑蚊。提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，阻絕社區疫情。

登革熱 陳其邁

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