民眾黨高市黨部成立 張其祿：目標議會3席

台灣民眾黨今天上午成立高雄市黨部，針對2022是否推派市長人選，黨主席柯文哲表示，民眾黨需要時間穩紮穩打。首任黨部主委張其祿說，議員選舉優先，目標先在市議會成立黨團。

台灣民眾黨高雄市黨部成立大會暨立委張其祿服務處位於前鎮區三多二路，今天成立大會以「國會規格、地方服務、兩都連線」為主要意象，表現深耕高雄、服務地方決心。

柯文哲主持張其祿出任首任主委授旗，再聯合台北市黨部主委林國成一同舉行高雄市黨部啟用儀式。包含民進黨立委管碧玲、國民黨高雄市議會議長曾麗燕、參與去年高雄市長補選的親民黨高雄市議員吳益政等人都出席今天活動。

針對今天南下高雄是否對明年地方選舉已有布局？柯文哲會後接受媒體聯訪未具體回應，只表示，民眾黨是一個新的政黨，從2019年創立到現在才第一次在高雄建立黨部，所以這需要時間，主要還是穩紮穩打，慢慢傳遞理念。

柯文哲說，民眾黨政治光譜正確講法是中間，偏左或偏右一點都是有可能的，但「民眾黨就是走中道，這才是我們的平衡點」。

由於去年8月高雄市長補選時，當時即有傳言張其祿可能代表民眾黨參選，因此2022是否出馬角逐高雄百里候引起地方關切。張其祿表示，市長選舉是單一席次選舉，對於小黨而言空間不大；高市黨部還是希望能布局好市議員選舉，在黨內初選機制下，包括幾個黨部主任都擬投入參選。

張其祿說，未來鳳山、前鎮、小港等大的行政區一定會推出人選，現在先盡快成立服務處，並規劃人選面談。最大目標還是希望能在高雄有至少3席議員，未來在市議會中有自己的黨團。

對於黨內初選時程，張其祿回應，目前全國還沒建立統一制度，這部分由中央黨部擬定統一初選標準；「市長部分再看看情況」，不排除跟其他黨合作，會再視整體形勢變化，目前單一選區型態選舉不會勉強投入推出人選。

台灣民眾黨新聞稿指出，高雄黨部成立宣示著台灣民眾黨對於2022年的選舉在高雄不會缺席，未來一年將培育更多優秀的政治人才，推派及合作有實力人選，為高雄在地鄉親服務及努力，台北及高雄連線共同成為在國會服務地方的後盾。