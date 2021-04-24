潮州泗林綠色隧道生機勃勃 民眾打卡熱點

屏東潮州泗林綠色隧道綿延1.2公里長的小葉欖仁樹正值開花結果期，綠意盎然，除了一整天都有民眾健走運動外，也吸引許多遊客前往打卡。

泗林綠色隧道從台1線進入，470多棵樹齡10多年的小葉欖仁濃密枝葉將整條路覆蓋，不但形成綠色隧道美景，也完全阻隔屏東炙熱的陽光，不論晨昏，甚至中午都有民眾在林蔭下休閒散步及運動。

泗林綠色隧道約在民國92年間，當時里長李正順為美化社區透過潮州鎮公所爭取農村再生計畫經費種植，當時種植了479棵，但起初種植小葉欖仁並沒被看好，如今成為潮州鎮一大特色景點。

潮州鎮公所表示，泗林綠色隧道只有雙向2車道，沒有機車道，寬度正好讓兩邊生長的小葉欖仁可以合擁，形成特殊又迷人的景象。

綠色隧道是泗林里的對外通道，里民出入必經，但因成為景點，休閒、運動民眾不少，不論汽機車經過隧道很自然都會放慢速度，與休閒、運動的民眾形成一個人車和諧的空間。

一名經常前往運動休閒的員警表示，隧道兩旁有稻田、鳳梨田、零星住戶，還有1、2攤的小攤販，屏東縣警察局的警政休憩園區也設置在旁，入夏時分，稻田裡蛙鳴陣陣，行走在隧道內，完全拋離塵囂，宛如在另一個塵世。

潮州鎮公所主秘王建元表示，泗林綠色隧道是台糖地，前身是糖業鐵路，日治時期連通潮州鎮及泗林製糖農場，是屏東平原上密集糖鐵路線中的一條。

王建元表示，鎮公所每年補助約新台幣100多萬元給社區維護綠色隧道，從台1線通過隧道有泗林里的古蹟朝林宮，還有林務局屏東林區管理處的林後四林平地森林園區，這裡已成為潮州的帶狀景點。