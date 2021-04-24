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用路人要再等等！金門太湖路段工程遇文資 將展延20天

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，當中牽涉到岩盤爆破，為安全考量道路封閉，廠商目前持續進行相關工程。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，當中牽涉到岩盤爆破，為安全考量道路封閉，廠商目前持續進行相關工程。圖／金湖鎮公所提供

用路人可能還要再等等！金門金湖鎮太湖路段，也就是公園路口至經武路口的道路拓寬改善工程，原申請道路封閉時間至本月27日，金湖鎮公所今天表示，除了該路段的花崗岩石堅硬無比外，營造公司也發現該路段因有墓道碑等重要歷史地標文資，為避免毀損該歷史重要地標文資，施工單位在爆破時，選擇用小面積開炸，經報准縣府後，工程將展延20天施作，至5月18日止後恢復雙線通車。

金湖鎮公所表示，有關金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，當中牽涉到岩盤爆破，為安全考量道路封閉，但施工數月以來，據該案承商信邦營造有限公司指出，原申請道路封閉時間至今年4月27日道路岩盤爆破，雖增加工班全力施工，惟經施工中發現該路段因有墓道碑及石船頭等重要歷史地標文資。

為避免毀損該歷史重要地標文資，施工單位於爆破時需控制爆破藥劑量，爆破程序原一次可完成，需多次分層小面積開炸，且遇岩盤風化崩塌其鑽孔埋設炸藥不易，另吊運石船頭地標因體積過大，需從台灣本島運送吊裝器材等，諸多因素影響工程進行，

經相關單位會勘，報請金門縣政府同意後，依法公告該路段工程展延20天施作，至5月18日止後恢復雙線通車，後續再進行第二階段施工。

金湖鎮長陳文顧表示，非常感謝金門鄉親及陸軍金門防衛指揮部、金門縣公共車船管理處等各單位，因封路造成不便的配合，同時也感謝金湖分局同仁協助交通疏導，施工期間本所及監工單位，時時督促承包商完成進度，但因有些不可預測因素，延宕部分工程進行，望請鄉親諒解，未來仍會請承商及監造單位排除萬難，盡快完成第一階段施工，讓鄉親及用路人順利通行及維護道路的安全。

據了解，這段道路雖然不是主幹道，但因為道路上的紅綠燈少，不少金湖鎮要到金城的民眾都會選擇走這條道路，自3月2日工程開始封路施作期間，對太武山周邊交通往來，帶來重大影響，每到上下班顛峰時間，車輛爆滿的情況，不輸台灣，民眾都期盼工程能早日完工，趕緊終結交通黑暗期。

金門金湖鎮太湖路段（公園路口至經武路口）的道路拓寬改善工程，原申請道路封閉時間至本月27日，將展延20天。圖／金湖鎮公所提供
金門金湖鎮太湖路段（公園路口至經武路口）的道路拓寬改善工程，原申請道路封閉時間至本月27日，將展延20天。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，目前正如火如荼進行中。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，目前正如火如荼進行中。圖／金湖鎮公所提供

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