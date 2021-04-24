屏東市850戶無電可用 台電搶修發現凶手是牠

屏東市勝利路至迪化街一帶，鄰近勝利星村鬧區，今天上午不明原因停電，導致約850戶受影響，台電屏東區營業處獲報後，隨即派員展開搶修，同時追查停電原因，歷經2個多小時，全數復電；初步調查，疑似一隻松鼠碰觸配電設備導致斷電，詳細原因，台電人員仍會持續查修。

台電屏東區營業處今天上午8時21分，接獲民眾通報，屏東市勝利路迪化街一帶停電；台電獲報後，共出動6人、3輛小型工程車以及一輛大型工程車展開搶修。

由於停電區域，周邊鄰近勝利星村以及大同高中附近的鬧區，不少店家周末作生意大受影響。台電搶修先於9時54分恢復大部分用電，隨後持續協助高原街一帶52個無電戶。

經台電搶修，在上午10時30分全線送電，初估約850戶受影響，所幸鄰近勝利路的寶健醫院，未停電也未受影響。