潛店一哥曬孕妻愛子海中寫真照 畫面療癒幸福指數爆表

被喻為台灣潛店「一哥」的台灣潛水店執行長陳琦恩，閒瑕時愛帶著愛妻和稚兒四處潛水，官網最近PO出他和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，湛藍的海水和悠游的肢體，羨煞一堆人，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。

陳琦恩說，畫面中有地表最強雙寶孕婦，就是台潛老闆娘帶著肚子裡的雙寶，加上水中好動大寶，一起下水是因全家都是愛海人，來張一家五口的孕婦寫真 ，看似合情合理，卻也可遇不可求，相當難得；大海是生命之母，孕育萬物生機，也孕育海人海洋孕婦寫真，刻劃滿滿的溫暖生命與未來，對著肚子裡的孩子說，「看啊，你還在媽媽肚子裡時，就是海的孩子了，孩子和大海，都是我們努力守護的對象，希望你們好好的幸福生長」；但也提醒孕婦海洋寫真有風險，請審慎評估，安全第一。