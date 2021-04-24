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潛店一哥曬孕妻愛子海中寫真照 畫面療癒幸福指數爆表

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書

被喻為台灣潛店「一哥」的台灣潛水店執行長陳琦恩，閒瑕時愛帶著愛妻和稚兒四處潛水，官網最近PO出他和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，湛藍的海水和悠游的肢體，羨煞一堆人，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。

陳琦恩說，畫面中有地表最強雙寶孕婦，就是台潛老闆娘帶著肚子裡的雙寶，加上水中好動大寶，一起下水是因全家都是愛海人，來張一家五口的孕婦寫真 ，看似合情合理，卻也可遇不可求，相當難得；大海是生命之母，孕育萬物生機，也孕育海人海洋孕婦寫真，刻劃滿滿的溫暖生命與未來，對著肚子裡的孩子說，「看啊，你還在媽媽肚子裡時，就是海的孩子了，孩子和大海，都是我們努力守護的對象，希望你們好好的幸福生長」；但也提醒孕婦海洋寫真有風險，請審慎評估，安全第一。

創立40年的台灣潛水公司原以海事工程為主業，二代的41歲陳琦恩轉型休閒潛水，現有屏東恆春、小琉球和台東綠島多家潛店和旅店，13年前一趟澳洲打工行讓他開了眼界，回台後以「尊敬海洋的心」重新調整經營模式，不僅帶著員工淨海、減塑，潛水課程也「強迫置入」保育，每年把20％淨利捐助海洋、1%繳交「地球稅」；陳琦恩在環境保護和商業獲利找到平衡點，讓它躍升為國內潛水訓練、休閒潛水規模最大的公司。

台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，湛藍的海水和悠游的肢體，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，湛藍的海水和悠游的肢體，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書
台灣潛水官網最近PO出執行長陳琦恩和懷有雙胞胎的妻子和愛子3人「一家五口」在海中悠游的甜密系列合照，網友直呼這是最甜密幸福、最療癒心情的溫馨畫面。圖／取自台灣潛水臉書

孕婦 小琉球

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