推動舊城區更新 金門縣府召開都更輔導會議初期目標3案

金門各城區多為早期發展地區，居住密度高，巷弄蜿蜒狹小，一旦發生災害，恐造成民眾極大損失，金門縣政府今天表示，已召開都市更新輔導團工作計畫書審查會議，設定目標為媒合3案辦理自主更新，作為更新的示範案例。

推動地區都市更新作業之引擎已啟動，縣府在4月19日召開更新輔導團工作計畫書審查會議，由參議翁自保主持，會中與會委員及代表各自就專業職掌提供計畫調整建議，同時縣府也邀請外部專家學者針對更新相關之實務面與法令面提出建議，盼使都更案之推動更符合金門地區的特性。

翁自保表示，藉由此次都市更新輔導團工作會議，宣示正式啟動都市更新的引擎，未來將架設專屬網站、辦理至少20場地區巡迴說明會、140小時人才培訓課程及安排800小時社區駐點工作站，提供民眾諮詢與互動；此外，對於有意願辦理更新的社區，也將協助在地居民籌組自主更新促進會組織，強化在地自主推動更新的能力，設定目標為媒合3案辦理自主更新。

縣府指出，有鑑於地方民眾欠缺都市更新及危老重建之概念及知識，經積極爭取內政部支持，獲補助二案，分別為新台幣433.5萬元，辦理「金門縣自主更新輔導團」；以及345萬元補助經費，辦理「金門縣都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」。

配合縣長楊鎮浯推動老舊城區更新的政見，除推動都市更新外，也將逐步辦理危老建築的改建與重建，考量地主整合需較長時間，為提升老舊城區防救災功能，縣府多管其下，延續之前勘定南門附近三處優先開闢路段，包含：1.許允選洋樓至城隍廟；2.新金門旅館至魁星樓；3.民族路至模範街，未來將密集協調各單位完成各項準備工作與配套措施，以及檢討修正有利於推進之法令規定。