林園鳳芸宮媽祖海巡專屬動畫搶先看！ 4年1科即將啟程
四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」，4月30日將從從高雄林園中芸港起航。高雄市府昨天發布了追神懶人包，為讓更多民眾了解「海巡媽」的由來，今天特別推出林園鳳芸宮媽祖海巡專屬動畫，邀請大家到高雄市歷史博物館看展覽，再到海音館吹吹海風，來段藝文小旅行。
全台規模最大的林園鳳芸宮四年一科媽祖海上巡香，保留許多民間傳統，2013年被登錄為高雄市市定民俗，今年首次進高雄港駐駕祈福，將有藝陣謝神等精彩可期的民俗演出。市府表示，4月30日晚間6點半，鳳芸宮開路鼓、宋江陣、八家將、聖樂團、千順將軍、35頂眾神轎將遶行海音館，為高雄、也為台灣祈福；在藝陣戲曲上更邀請呂柏達娘傘團、振宗藝術團女官將首、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、春美歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團，及光榮國小跳鼓陣與茄萣國小宋江陣等在地學子大尬傳統陣藝。精彩民俗行動劇場，錯過就要再等4年。
林園鳳芸宮媽祖海巡專屬動畫，小朋友看了覺得很有趣。你知道媽祖除了在陸地遶境，也會出海嗎？高雄林園鳳芸宮的媽祖每四年都會海巡一次，相傳在清末鳳芸漁民為了祈求航行安全、漁獲豐收，而敦請媽祖隨船出巡，因為常到安平地區捕魚，並到廟宇靈濟宮祭拜，久而久之兩地交流與信仰連結，就這麼開始。每四年一次的媽姐海巡，固定在農曆3月22日舉行，數十艘漁船載著神轎從中芸港出發，經過高雄港、茄萣港一直到安平。另外大批信眾搭遊覽車到安平港會合，再一起徒步到靈濟宮會香，熱鬧滾滾。
高雄市政府表示，活動4月30日當日建議搭乘大眾運輸系統，欲接聖駕的民眾可搭乘輕軌至C12駁二大義站下車，並沿扶鑾路線步行至高流中心海音館戶外廣場祈福，或可直接搭乘公車、輕軌至C11站真愛碼頭站欣賞藝陣大匯演。市府也提醒，防疫優先，請參與民眾戴上口罩，觀眾區禁止飲食。
海巡媽動畫搶先看： https://youtu.be/pobtqq7g8dE
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