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恆春半島稻穗變空包彈 周春米：建立極端氣候因應機制

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島稻作即將採收，農民卻發現稻穗多變空包彈，立委周春米（左二）接獲陳情今天赴恆春鎮龍水里會勘。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島稻作即將採收，農民卻發現稻穗多變空包彈，立委周春米（左二）接獲陳情今天赴恆春鎮龍水里會勘。記者潘欣中／翻攝

屏東恆春半島稻作即將收成，農民卻發現稻穗多變成空包彈，立委周春米接獲陳情今天赴恆春鎮龍水里會勘；她說，因受極端氣候影響導致稻作白穗，農民辛勤照顧的稻穀卻無法等到收成，已要求農委會和農糧署在最短時間內，提出因應極端氣候導致農損的補償、預防和宣導等應急機制和措施。

周春米說，4月下旬原本應該是綠油油一片的稻田，卻因為17日晚上的強風和乾燥氣候襲擊恆春、車城地區，導致原本應授粉的稻穗都變成空包彈；恆春鎮農會總幹事林順和也轉達農民欠收的心痛和「看天吃飯」的無奈，農民表示從未見過這樣的災禍損失情形，直言已不敢去想今年的收成，只能再等明年了。

周春米說，會勘之後已致電向農委會農糧署反映，要求農委會綜合近幾個月來，屏東農業因為極端氣候造成的影響損失，彙整評估後，儘速提出因應極端氣候導致農損的補償、預防和宣導措施。

周春米指出，農委會應做到保障農民辛苦耕作而不必單獨面對極端氣候的風險，現在最重要的是，是協助農民度過白穗難關。

屏東恆春半島稻作即將採收，農民卻發現稻穗多變空包彈。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島稻作即將採收，農民卻發現稻穗多變空包彈。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島稻作即將採收，農民卻發現稻穗多變空包彈，立委周春米接獲陳情今天赴恆春鎮龍水里會勘。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島稻作即將採收，農民卻發現稻穗多變空包彈，立委周春米接獲陳情今天赴恆春鎮龍水里會勘。記者潘欣中／翻攝

農民 農委會 周春米

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