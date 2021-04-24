久旱不雨也要防登革熱！防治病媒蚊 斑蚊家蚊習性有別

久旱未雨也不能忽略登革熱防治！高雄市政府今天在鳳山區福誠高中，舉辦「滅蚊工作總動員」，市長陳其邁率領市府衛生、環保、教育、工務防疫團隊，及鳳山五甲地區各里長、志工們，執行五甲地區環境掃除、水溝巡檢、投藥等綜合防治工作。環保局也示範水溝「一桶水」的防治方式，防範蚊蟲孳生。

陳其邁帶領眾人在現場誓師，並到社區視察汙水接管後的側溝，提醒民眾平時應巡查並定期清淤保持水溝流通，避免孳生蚊蟲。他表示，高雄從去年到現在，創下本土登革熱零病例的記錄，登革熱好發流行期是9到11月，希望今年也能保持零本土病例。近來鳳山地區病媒蚊指數偏高，所以在這裡舉辦滅蚊總統動，除了針對斑蚊防治，家蚊防治也是重點。

民眾好奇，積水孳生蚊蟲可以理解，但現在缺水，蚊子怎麼也會多呢？衛生局長黃志中解釋，一般環境中的蚊種以「斑蚊」和「家蚊」為主，斑蚊會傳播登革熱，常孳生在清澈不流動的水中；而家蚊不會傳染登革熱，但會叮咬人們、感覺很差。家蚊多孳生於有機質高的汙水中，像是汙水池、化糞池、久未清淤不流動的髒水溝，

黃志中說，最近久旱未雨，家蚊有增加的趨勢，尤其是不少側溝、後溝，因有家戶廢水有機質高而孳生家蚊。加上目前部分菜園因儲水而孳生大量斑蚊，這些都是近期引起社區產生大量蚊子的來源，請民眾不要因為久旱未雨，而疏忽「巡、倒、清、刷」的重要性。