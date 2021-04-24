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屏東枋寮漁港轉型休閒 地方爭取小琉球交通航線

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球近年旅遊夯，縣府最近完成枋寮鄉海洋遊憩區枋寮漁港擴建計畫可行性評估，地方建議先保留遊艇和交通船席位，為枋寮至琉球新航線做準備。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球近年旅遊夯，縣府最近完成枋寮鄉海洋遊憩區枋寮漁港擴建計畫可行性評估，地方建議先保留遊艇和交通船席位，為枋寮至琉球新航線做準備。記者潘欣中／翻攝

以近海漁業為主的屏東縣枋寮漁港，面臨航道淤沙嚴重、停泊席位不足問題，縣府最近完成漁港擴建計畫可行性評估，針對港區擴建、航道淤砂和新設海洋休閒遊憩專區擬定短中長程計畫，近程展開航道清淤和向中央爭取擴建經費，涉及環評的洋休閒遊憩專區列中長程計畫；小琉球近年旅遊夯，地方建議先保留遊艇和交通船席位，為枋寮至琉球新航線做準備。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，枋寮漁港原利用枋寮河口的泊地供竹筏停泊，50年代以後因沿海漁業興起，捕撈技術及漁船載具改良，竹筏僅用於接駮漁貨，機動漁船因河口淤積難停泊，直到1996年第2外港啟用，升為二等港，情況才改善，目前設籍漁船、膠筏約200多艘，近年因受颱風及異常氣候影響，沿岸漂沙進入港內，航道淤積的情況越來越嚴重，頻率也提高，影響漁船進出及漁民生計。

縣府為解決枋寮漁港航道淤積問題，並考量漁船停泊席位不足及傳統漁業轉型休閒觀光等需求，最近完成枋寮鄉海洋遊憩區枋寮漁港擴建計畫可行性評估，針對漁業需求條件、港區擴建方案、航道淤砂套海洋休閒遊憩專區等問題等作通盤考量，近程將展開航道清淤和向農業會漁業署爭取擴建經費，粗估經費約5億，涉及環評作業的海洋休閒遊憩專區列中長程計畫。

縣府日前下鄉召開說明會時，地方加碼爭取先保留遊艇和交通船席位，也為未來的枋寮至琉球新航線做準備，咸認是「翻轉枋寮」的重要契機；枋寮鄉長陳亞麟說，近年來小琉球旅遊夯，每年有百萬人次登島，目前交通船以東港至琉球（東琉線）和鹽埔至琉球（鹽琉線）為主，枋寮漁港至小琉球的船程不用半小時，加上有枋寮火車站交通轉運優勢，距漁港步行約10分鐘，新設枋琉航線觀光潛力足，地方將亟力爭取。

小琉球 航線 遊艇

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