2022台灣燈會在高雄 愛河灣試燈搶先公開

2022台灣燈會落腳高雄，副市長史哲昨晚在臉書貼出試燈照，熱氣球在愛河灣緩緩升起，象徵「想飛、發光」。史哲表示，明年台灣燈會將是史上首次衛武營、愛河灣區的雙場域表演。

史哲昨晚在臉書表示，台灣燈會20年前叫台北燈會，但因2001、2002年時移至高雄辦理，所以改稱高雄燈會。也是從那時開始改由各縣市輪流辦理，定名「台灣燈會」。明年台灣燈會重返高雄，將見證高雄這20年來城市改造與建設的成果，同時也是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會。

史哲也透露籌備的幕後細節，他說，市府今年1月底成功爭取2022台灣燈會在高雄舉辦後，便邀集相關局處開始每週一次的籌備會議，籌備時間相當緊迫，「直到今晚，我們實際執行了一些初步實地測試，來檢測創意發想究竟可不可行。」

他並貼出試燈照，五彩斑斕的熱氣球映著燈光在愛河灣緩緩升空，與高雄流行音樂中心、高雄港融為最美的畫面。

史哲說，「想飛！發光！」團隊們發想了很多天馬行空的精彩創意，雙場域有著兩大國家級的藝文場館，包括衛武營國家藝術文化中心及高雄流行音樂中心，還有愛河、港灣、衛武營都會公園的湖泊，這些讓人充滿想像的水域，將會是一場全新的台灣燈會。