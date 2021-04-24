快訊

氧氣已耗盡！印尼失聯潛艦仍未尋獲 53人恐全數罹難

華航機師再釀群聚事件？指揮中心下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022台灣燈會在高雄 愛河灣試燈搶先公開

中央社 / 高雄24日電
2022台灣燈會落腳高雄，高雄市副市長史哲在臉書貼出試燈照，熱氣球在愛河灣緩緩升起，象徵「想飛、發光」。高雄市政府提供
2022台灣燈會落腳高雄，高雄市副市長史哲在臉書貼出試燈照，熱氣球在愛河灣緩緩升起，象徵「想飛、發光」。高雄市政府提供

2022台灣燈會落腳高雄，副市長史哲昨晚在臉書貼出試燈照，熱氣球在愛河灣緩緩升起，象徵「想飛、發光」。史哲表示，明年台灣燈會將是史上首次衛武營、愛河灣區的雙場域表演。

史哲昨晚在臉書表示，台灣燈會20年前叫台北燈會，但因2001、2002年時移至高雄辦理，所以改稱高雄燈會。也是從那時開始改由各縣市輪流辦理，定名「台灣燈會」。明年台灣燈會重返高雄，將見證高雄這20年來城市改造與建設的成果，同時也是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會。

史哲也透露籌備的幕後細節，他說，市府今年1月底成功爭取2022台灣燈會在高雄舉辦後，便邀集相關局處開始每週一次的籌備會議，籌備時間相當緊迫，「直到今晚，我們實際執行了一些初步實地測試，來檢測創意發想究竟可不可行。」

他並貼出試燈照，五彩斑斕的熱氣球映著燈光在愛河灣緩緩升空，與高雄流行音樂中心、高雄港融為最美的畫面。

史哲說，「想飛！發光！」團隊們發想了很多天馬行空的精彩創意，雙場域有著兩大國家級的藝文場館，包括衛武營國家藝術文化中心及高雄流行音樂中心，還有愛河、港灣、衛武營都會公園的湖泊，這些讓人充滿想像的水域，將會是一場全新的台灣燈會。

台灣燈會 愛河 衛武營

延伸閱讀

2022台灣燈會愛河灣璀璨試燈！史上首次雙場域台灣燈會

愛河灣、3號船渠招商 史哲：水陸域聯合開發

「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

林園鳳芸宮媽祖海上巡香 首次駐駕高雄港為眾生祈福

相關新聞

2022台灣燈會在高雄 愛河灣試燈搶先公開

2022台灣燈會落腳高雄，副市長史哲昨晚在臉書貼出試燈照，熱氣球在愛河灣緩緩升起，象徵「想飛、發光」。史哲表示，明年台灣...

潮州民治溪上游出現大量魚群屍體 撈1.6公噸還沒清完

屏東縣潮州鎮位於民治溪上游的綠溪端，近期疑似缺水，加上漂浮性水生植物大量生長的緣故，導致水中溶氧量不足，魚群大量死亡。大...

屏東縣已領取牛結節疹疫苗 預計5天內擴大牛群體免疫力

新北市日前爆發台灣本土首例感染牛結節疹病例，屏東縣政府也在16日，緊急成立動物疫災應變中心，同時逐一訪視全縣100多處養...

高市府慰問教召後備軍人

高雄市長陳其邁日前指派高雄市兵役處長曾國昌前往屏東新開營區，慰問後備軍人教育召集部隊並致贈加菜金。曾國昌表示，長期以來後...

全村團購日農機 枋寮修復久保田紀念鐘塔

屏東縣枋竂鄉東海村有座歷時55年的「久保田」紀念鐘塔，是久保田台灣公司當年為感謝全村都用久保田農機而設，但隨著農業轉型逐...

高雄加強工安 推檢查表數位化

高雄近月工安事故頻傳，每發生一件，就意味又多一個沉痛家庭，高雄市政府近來加強工地稽查密度，從源頭防範，翻轉工地文化，市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。