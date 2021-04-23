金門柏村國小62週年辦盛大校慶 老學長小學弟傳承校旗

金門著名的「將軍國小」─柏村國小今天舉行建校62週年校慶慶祝活動，活動由4位老校友掌第一代校旗進場，緊接著4位在校生小朋友掌第二代校旗進場揭開序幕，象徵世代傳承，今年的活動相當多元，有幼兒園創意彩裝、親子足球賽、園遊會等活動，校長許雪芳期許全校師生傳遞創校精神、繼續向前邁進。

柏村國小建校62週年校慶慶祝活動，由校長許雪芳主持、校友會榮譽理事長陳文顧代表校友會致賀詞，金馬聯合服務中心翁明志執行長、金門縣政府陳世保參議、教育處黃雅芬副處長等人都與會與全校師生與家長同歡，現場約有300人參與。

今年的校慶主題「精彩綿延、奔馳向前」，活動一開始，許雪芳也特別致詞感謝胡璉司令官、郝柏村將軍、以及許許多多的軍中無名英雄創校功勳，接著由柏村國小豎笛隊暖場，豎笛隊成立3年，由遠道而來柏村指導的張國威老師和洪筱媛老師指導，也是偏鄉學校戮力音樂教育的成果。

活動在全體合唱第一代校歌後揭開序幕，由四位老校友陳忠飛、謝永木、呂英展、楊明雄掌第一代校旗進場，第一代校徽意涵，「在金門料羅灣廣闊的紅土地上孕育新苗，孩子們也都能自在徜徉碧海藍天的環境下快樂學習成長」。四位在校生小朋友掌第二代校旗進場。第二代校徽意涵「109學年度因應英語本位學校校徽國際化，將校徽活潑化，融入海洋與未來元素，紅土新苗遠觀似船隻船桅，象徵航向未來、學海探索、與世界做朋友、與國際接軌之教育意涵」。老校友掌第一代校旗、在校生掌第二代校旗，象徵精彩綿延，生生不息。

今天的校慶活動宛如一場親子嘉年華活動，幼兒園約80位幼生在家長及老師費心巧思裝扮下，配合各班主題課程發揮創意，呈現幼兒園教學成果，活動創意有趣。柏村國小舞蹈團也以「綻」主題舞蹈展現優美舞姿，獲得熱烈掌聲。