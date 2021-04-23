高雄市節水336多萬噸 等同1.3座澄清湖水庫

南部水情吃緊，高雄市水利局今天感謝市民節水有成，自4月1日起每日節水9萬噸，平均節水率達10.7%，共節水336.29萬噸，相當於1.3座澄清湖水庫庫容。

因應缺水，高雄市長陳其邁上午召開抗旱會議，並決議提升高雄市橙燈限制，要求工業用水節水11%，非工業用水大戶節水20%。水利局也感謝市民節水有成，自4月1日起每日節水9萬噸，平均節水率達10.7%，共節水336.29萬噸，相當於1.3座澄清湖水庫庫容。

在開源方面，水利局表示，水利署新鑿緊急抗旱水井30口，水利局辦理32口鑿井作業緊急採購，市長要求5月中旬完成。另以10台大型移動式抽水機，抽送高屏溪地面水送澄清湖水庫增加蓄水，期望至5月底共可增量46萬噸水量。

市府也請市府工務局與自來水公司研商，妥善應用高雄市營建工地點地下水，推動設置適當取水設施或以水車載運，並宣導提供市民做抑制揚塵、清洗街道及澆灌等使用；併請經發局推動工業區放流水，經淨水設備處理後再利用，以減少使用自來水。

高雄水情吃緊，市府先前宣布公、私立游泳池及洗車業全面停止供水，高雄市政府勞工局提醒，如有停止營業等情事使勞工減少工時，需循「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範辦理，以確保勞工權益。

勞工局長周登春表示，如因限水措施，導致員工短期內薪資總額有所變動，為保障勞工權益，得維持原投保級距。若因水情或限水，而通報勞工局實施減班休息，勞工局亦將協助申請「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」補助，辦理訓練課程可獲補助訓練費用上限最高新台幣350萬元。

另外，勞工在減少正常工時參加訓練課程，則可獲補助訓練津貼時數最高為每月120小時，每小時新台幣160元訓練津貼，而減少工時致原領工資短少部分，則可獲得差額50%就業安心補貼。