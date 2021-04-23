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高師附中學生會長政見發表 陳其邁提問對自治公投看法

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高師大附中學生會會長自治政見發表會主持人吳東諺（中）與呂嘉恩（左)，與高雄市長陳其邁（右）交換意見。記者徐如宜／攝影
高師大附中學生會會長自治政見發表會主持人吳東諺（中）與呂嘉恩（左)，與高雄市長陳其邁（右）交換意見。記者徐如宜／攝影

高師大附中今舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁也到場與學生交流，鼓勵學生積極參與學生自治，高中生也不能自外於社會，改革可以促成社會進步。兩組候選人各提政見，爭取選票。

政見會主持人吳東諺、呂嘉恩，唱王菲的《紅豆》、纖纖玉指、愛貓陳小米3個提示，介紹今天的神秘嘉賓是陳其邁，仍有學生猜是「韓國瑜」。與陳其邁隨行的還有市府秘書長楊明州、教育局長謝文斌，副秘書長王啟川、行國處長項賓和都是附中校友。

陳其邁表示，國會正準備修憲18歲公民權，讓18歲可以投票，公民投票是生活的一部分。從香港反送中經驗來看，改革促成社會進步，高中生也不能自外於社會，改變趁現在，能夠有更多社會參與和進步價值的實踐。

高師大附中學生會第七屆正副會長選舉，有兩組參選，第一組會長、副會長候選人是魯謙、董士瑄；第二組為蔡字安、潘思穎。

陳其邁請問候選人，贊不贊成學生針對學校的自治事項，可以行使公民投票權？魯謙認為，形式上贊成，但如果針對每個事項議題都要進行一次公投的話，在行政成本似乎有些高，所以學生會在處理議題與學生意見時，仍會使用問卷調查或學生意見普查方式，也能反映出學生意見。蔡宇安表示，公投是很好方式來客觀呈現學生對議題的意見，數據應予重視，但還是要多經討論。

高師附中校長李金鴦表示，學生自治深耕校園非常重要，學生常將學校稱為「校方」，但在附中，所有人都是「校方」，學校是由學生、老師、家長、行政人員一起參與共治。學務主任許翠玲說明，每年學生會長、議會議員選舉都會辦理政見發表及公民提問，現任會長則要施政報告以示負責。

高師附中現任學生會長劉尚齊提到，兩組會長候選人都共同關注到校園中各項資訊不容易被觸及推廣的議題，在政見中提出方法，並針對學校規畫如何能納入學生多元需求及聲音進行討論。

高師大附中舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁（右）也到場與學生交流政見與想法。記者徐如宜／攝影
高師大附中舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁（右）也到場與學生交流政見與想法。記者徐如宜／攝影
高師大附中舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁也到場與學生交流政見與想法。記者徐如宜／攝影
高師大附中舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁也到場與學生交流政見與想法。記者徐如宜／攝影
高師大附中舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁也到場與學生交流政見與想法。記者徐如宜／攝影
高師大附中舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁也到場與學生交流政見與想法。記者徐如宜／攝影

陳其邁 投票

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