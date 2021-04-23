高師附中學生會長政見發表 陳其邁提問對自治公投看法

高師大附中今舉辦學生會會長自治政見發表會，市長陳其邁也到場與學生交流，鼓勵學生積極參與學生自治，高中生也不能自外於社會，改革可以促成社會進步。兩組候選人各提政見，爭取選票。

政見會主持人吳東諺、呂嘉恩，唱王菲的《紅豆》、纖纖玉指、愛貓陳小米3個提示，介紹今天的神秘嘉賓是陳其邁，仍有學生猜是「韓國瑜」。與陳其邁隨行的還有市府秘書長楊明州、教育局長謝文斌，副秘書長王啟川、行國處長項賓和都是附中校友。

陳其邁表示，國會正準備修憲18歲公民權，讓18歲可以投票，公民投票是生活的一部分。從香港反送中經驗來看，改革促成社會進步，高中生也不能自外於社會，改變趁現在，能夠有更多社會參與和進步價值的實踐。

高師大附中學生會第七屆正副會長選舉，有兩組參選，第一組會長、副會長候選人是魯謙、董士瑄；第二組為蔡字安、潘思穎。

陳其邁請問候選人，贊不贊成學生針對學校的自治事項，可以行使公民投票權？魯謙認為，形式上贊成，但如果針對每個事項議題都要進行一次公投的話，在行政成本似乎有些高，所以學生會在處理議題與學生意見時，仍會使用問卷調查或學生意見普查方式，也能反映出學生意見。蔡宇安表示，公投是很好方式來客觀呈現學生對議題的意見，數據應予重視，但還是要多經討論。

高師附中校長李金鴦表示，學生自治深耕校園非常重要，學生常將學校稱為「校方」，但在附中，所有人都是「校方」，學校是由學生、老師、家長、行政人員一起參與共治。學務主任許翠玲說明，每年學生會長、議會議員選舉都會辦理政見發表及公民提問，現任會長則要施政報告以示負責。