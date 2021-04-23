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疫情若趨緩 楊鎮浯盼舉辦「世界金門日」凝聚全球僑親

中央社 / 金門縣23日電

金門縣長楊鎮浯接受寰宇新聞台訪問時指出，新冠肺炎疫情若趨緩，期盼能在今年年底重現「世界金門日」，凝聚全球金門僑親情感及力量。

首屆「世界金門日」在2004年於金門縣舉辦後，2006年、2008年、2011年及2014年分別在馬來西亞、中國及金門縣舉辦。

楊鎮浯表示，「世界金門日」活動規模相當龐大，一直以來都是金門重大活動，主要目的是讓來自世界各地金門僑胞齊聚一堂，凝聚海外金門僑親情感與力量。

金門縣政府今年已編列「世界金門日」活動預算，楊鎮浯指出，如果新冠肺炎疫情趨緩，縣政府預計在今年年底舉辦。

寰宇新聞台專訪時，楊鎮浯與主播董覲僑以防疫碰手肘方式打招呼，展現活潑一面。董覲僑熱愛運動、也是體育頻道主播出身，他向楊鎮浯詢問金門馬拉松與眾不同之處。

楊鎮浯回答，金門縣政府設計馬拉松賽事時，特別加入「充滿戰地味」、「濃濃的在地氛圍」及「濃濃的酒味」，之所會有「酒味」，因為每名參賽者都會獲得大會主題酒「金門高粱酒」。

專訪還談到觀光議題，楊鎮浯表示，金門雖然是離島，但包含多種面向，近年也開發許多網美必拍景點，例如「沙美摩洛哥」、「建功嶼摩西分海」等都值得大家來探訪。

楊鎮浯同時提到「醫療」、「長幼照顧」、「金門產業」及「縣政府組織改造及改革」，這都是他任內必須完成任務。

楊鎮浯專訪內容今晚10時在「寰宇新聞台灣台」首播，24日晚間10時30分重播。

金門 楊鎮浯 新冠肺炎

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