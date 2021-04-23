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大林蒲遷村農地徵收 議員建議擴大參考林園價格

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳麗娜爭取前鎮「公九公園」預定地增設長青中心。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳麗娜爭取前鎮「公九公園」預定地增設長青中心。記者徐白櫻／翻攝

高雄大林蒲遷村服務中心昨天發生暴力事件，高市議員陳麗娜今天下午在市議會關心此事，並建議大林蒲農地徵收價格應參考鄰近區域農地來制定，不要拘限大林蒲當地，另替前鎮「公九公園」預定地增設長青中心。都發局長楊欽富表示，地政局會全面評估，農地價格重算後公布。

高雄市議會今天下午進行工務部門業務報告與質詢。高市議員陳麗娜關心大林蒲服務中心昨發生居民入內砸毀公務行徑，盼第一線人員加強溝通能力與訓練。

陳麗娜建議，住商用地一坪換一坪已經達成共識，但另有農地、公保地與非都市土地占四成面積，計畫書沒有寫得很清楚。市長陳其邁曾承諾，公保地會比照建地標準一坪換一坪，但土地有限，細節部分不是很清楚；農地部分在計畫內是市價加四成，但大林蒲汙染嚴重，交易價格少，應擴大至林園等地的比價範圍，不能侷限於大林蒲，另外非都市土地是否也應比照農地來補償。

都發局長楊欽富表示，昨天服務中心的暴力事件令人遺憾，依據空照圖比對，畫定公保地之前有房子的地方可以一坪換一坪，畫公保地之後才買的土地沒有列入。農地部分，地政局會擴大範圍全面評估重算；非都部分面積2點13公頃，會經過地政局查估後，依照市價乘上1.4倍徵收，有完整的配套措施再公布。

此外，前鎮「公九公園」規畫案部分，陳麗娜說，很多居民反映，希望採取參與式預算，設置南區長青中心。工務局長蘇志勳表示，公園開過三次說明會，居民希望設置長青中心，不過公園預計今年6月發包開闢，現有的3千多萬預算不足以連同長青中心一起興建，工務局會整合居民意見，預留空間給長青中心。

農地 陳麗娜 陳其邁

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