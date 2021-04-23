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馬祖復興灘岸傳海豚悲歌 近日第4起死亡鯨豚

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖近日已發現4起死亡鯨豚，漁牧科人員到場協助勘驗。圖／馬祖岸巡隊提供
馬祖近日已發現4起死亡鯨豚，漁牧科人員到場協助勘驗。圖／馬祖岸巡隊提供

馬祖的海豚悲歌！海巡署金馬澎分署第一〇（馬祖）岸巡隊今天表示，南竿巡邏組人員於昨日在馬祖南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚，隨即通報連江縣政府產業發展處漁牧科、海保署第十一(連江)海洋保育工作站及南竿流浪動物收容所等單位到場協處，這已是馬祖地區近日發現的第4隻死亡鯨豚

馬祖岸巡隊表示，昨日上午在南竿復興灘岸發現的死亡海豚案，經漁牧科人員研判，該鯨豚為窄脊露脊鼠海豚，丈量後長度約70公分，寬度約12公分，並實施拍照存證，因豚體完整，後由南竿流浪動物收容所帶回進行學術研究，為維護海洋生態及保育鯨豚物種。

馬祖岸巡隊也特別宣導漁船在海上作業時，務必將船上垃圾攜返岸上棄置，千萬别將垃圾海拋，造成海洋環境污染及生態浩劫，請大家重視在地海洋生態與永續漁業資源之維護及用心。

海巡署表示，除執行查緝走私及非法入出國外，海巡單位亦積極投入海洋生態保育工作，鯨豚對維護海洋生態及環境調節具有重要功能，民眾於海邊從事遊憩活動時，切勿隨手丢棄垃圾，還海洋生物一個乾淨的生存空間，若民眾有發現類案情形可直接撥打海巡署118免費服務專線，海巡署將立即派員前往處理。

馬祖的南竿復興灘岸，昨日發現1隻死亡海豚，經漁牧科人員研判，該鯨豚為窄脊露脊鼠海豚。圖／馬祖岸巡隊提供
馬祖的南竿復興灘岸，昨日發現1隻死亡海豚，經漁牧科人員研判，該鯨豚為窄脊露脊鼠海豚。圖／馬祖岸巡隊提供
馬祖的南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚，岸巡人員與漁牧科人員到場協助處理。圖／馬祖岸巡隊提供
馬祖的南竿復興灘岸發現1隻死亡海豚，岸巡人員與漁牧科人員到場協助處理。圖／馬祖岸巡隊提供

海巡署 馬祖 南竿 鯨豚

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