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東港高中不缺席醫學院 太魯閣族女孩留縣升學圓讀醫夢

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
留縣升學的屏東東港高中的太魯閣族女孩高妍禎，在110學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫，同時錄取多所學校醫學系和牙醫系。圖／東港高中提供
留縣升學的屏東東港高中的太魯閣族女孩高妍禎，在110學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫，同時錄取多所學校醫學系和牙醫系。圖／東港高中提供

110學年度原住民族及離島地區醫事人員養成計畫今天放榜，捨高雄女中、選擇留縣升學的屏東東港高中太魯閣族女孩高妍禎，同時錄取中山醫、中國醫、馬偕醫、義守醫4所醫學系、成大牙醫系、高醫牙醫系、北醫牙醫系及台大醫學系備一；家住離島小琉球的余相億錄取義守醫學系及中山醫牙醫系備、林資凱錄取中山醫護理系，創下東港高中歷屆最佳成績。

高妍禎是花蓮人，5歲時舉家遷至東港定居，父親是牙醫，從小在牙醫診所長大的她，小時候卻對牙醫工作無感，直到小六時見到同學跌下講台摔斷門牙，她徹底改觀，發現牙醫可以讓人有安全感，讓人更有自信，立下志願當牙醫；她繁星計畫以學測51級分錄取中國醫藥大學牙醫星，明天要面試，這次又同時錄取多所學校的醫學系和牙醫系，她先依計畫參加明天的面試，會聽聽老師、父親的意見，以牙醫優先。

高妍禎國小讀美術班、國中讀音樂班，成績可上高雄女中，因看見高中部的學長考取台大牙醫，與父母討論後覺得不用大老遠跑到高雄就學，留校升學也能夠有好的成績，選讀該校第1屆的數理實驗班，除減少舟車勞頓的辛苦，也能有更多時間陪伴家人；她善用時間讀書，從小自我管理能力強，有套讀書規畫表，每天晚上11點半前睡覺，從不熬夜、她笑說，沒睡飽，書怎麼讀得好。

余相億與林資凱同是琉球鄉離島生，一起報考醫事人員養成計畫的目標，都是希望畢業後能夠回鄉服務，因為離島的醫療資源有限，2人今天成功上榜，離目標又更進一步。校長林榮洲說，此次醫學院同學上榜要感謝老師及家長會、教育處和縣長的安居樂業留縣升學政策，讓他們可以安心地在地學習，明年校高中部在數理實驗班外，亦增設雙語教學語文實驗班，讓東港高中學生更深化留縣升學成效。

家住離島屏東小琉球的余相億（右）錄取義守醫學系及中山醫牙醫系備、林資凱錄取中山醫護理系，校長林榮洲為兩人感到驕傲。圖／東港高中提供
家住離島屏東小琉球的余相億（右）錄取義守醫學系及中山醫牙醫系備、林資凱錄取中山醫護理系，校長林榮洲為兩人感到驕傲。圖／東港高中提供

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