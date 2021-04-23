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越南阿嬤為顧幼孫來台 10年後罹癌自首終圓思鄉夢

中央社 / 高雄23日電

越南劉姓阿嬤10年前為了獨自扶養4個小孩的女兒，與丈夫來台幫忙顧孫，近期卻發現罹癌，她跟移民署自首逾期居留盼回國見家人，高市專勤隊協助轉介離境，讓她直呼「揪甘心」。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天表示，越南籍女子「阿莊」20幾年前嫁來台灣，但因遇到丈夫家暴、酗酒及賭博等，只得無奈離婚獨自扶養4個小孩。直到10年前阿莊父母來台幫忙看顧年幼孫子，全家人才靠阿莊打臨時工薪水勉強過活。

不過，阿莊父親5年前先是罹癌在台過世，強忍身體不適多年的56歲劉姓阿嬤，近期也痛到受不了就醫，才發現她罹患卵巢癌，身上竟有顆16公分大的腫瘤。但她擔心若就醫開刀會被通報，幾經考慮決定先到專勤隊自首再動手術。

阿莊說，為了支付母親在台自費開刀住院的10多萬元醫藥費，已經花掉所有積蓄，甚至還要到處借錢，仍欠4萬多元的手術費。加上近期又遇到全球武漢肺炎疫情衝擊、班機減少及護照遺失等原因，導致母親無法搭乘包機離境。

高雄市專勤隊得知後，除協助阿莊母女辦理旅行文件，也轉介屏東縣悟善行願協會協助墊付4萬多元醫藥費的急難救助金，終於讓劉姓阿嬤能在母親節前夕順利搭乘飛機，安心返回越南，一圓思念已久的返家夢。

當阿莊事後以視訊告訴返回越南的母親已結清醫藥費時，劉姓阿嬤難忍淚水，不斷感謝移民官的協助，直呼「台灣移民官真的揪甘心！」

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，移民署鼓勵在台逾期停、居留人士自行到案，並於防疫期間針對外來人口執行衛教工作，協助安心返國。若有急難救助等需求，第一線執勤人員也將主動關懷、了解其處境及發掘問題狀況，並提供轉介及輔導等即時協助。

移民署 阿嬤 越南

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