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蘇明雄師徒「潮州尪仔」 屏東戲曲故事館展出

中央社 / 屏東縣23日電
刻偶師蘇明雄（中）的「潮州尪仔」在布袋戲界享有聲譽，即日起在屏東戲曲故事館展出蘇明雄與徒弟林志明（左）的偶頭作品。右為明興閣創始人蘇明順。（屏縣府文化處提供）
刻偶師蘇明雄（中）的「潮州尪仔」在布袋戲界享有聲譽，即日起在屏東戲曲故事館展出蘇明雄與徒弟林志明（左）的偶頭作品。右為明興閣創始人蘇明順。（屏縣府文化處提供）

屏東縣潮州鎮不僅是戲曲文化發源地，戲偶工藝也精巧絕倫，刻偶師蘇明雄的「潮州尪仔」在布袋戲界享有聲譽，即日起在屏東戲曲故事館展出蘇明雄與徒弟林志明的偶頭作品。

「頭頭是道-潮州尪仔風華展」近80件的偶頭作品，再現布袋戲工藝內涵，即日起在潮州鎮屏東戲曲館展覽至10月17日。

80歲的蘇明雄從事刻偶工作超過50年，憑著對雕刻的熱愛與興趣，一方面鑽研精進製偶技藝，一方面順應布袋戲發展風潮，戲偶造型與時俱進，至今已製作出上萬顆偶頭，目前仍持續投入戲偶工藝，是南台灣著名的刻偶師。

屏東縣政府文化處表示，蘇明雄的戲偶作品以五官彩繪細膩、粉面光亮鮮明、經久耐用不怕碰撞著稱，自70年代起名聲遍及全台，所製作的戲偶，有「潮州尪仔」的美名，不僅深受業界喜愛，也吸引布袋戲偶愛好者的競相收藏。

蘇明雄表示，戲偶大多依據戲班的需求進行製作，也會隨著地區與各派別的不同，創作造型互異的戲偶作品，像是雲林、彰化、台中、台南、高雄、屏東等地，所需求的尪仔角色都不相同，戲偶風格很看地方流行，加上金光戲盛行年代，又生產出更多千奇百怪、天馬行空的特殊偶。

蘇明雄打趣說，曾經有人說他的尪仔在做金光戲的時候特別好看，請他去現場瞧瞧，那時他坐在台下等待，當燈光一打，戲偶看上去果然特別光潔明亮，格外醒目，他笑說，沒親眼見到還真不知道會有這種效果。

文化處指出，這次的展覽以傳統偶頭工藝的技藝傳承與知識傳遞的角度切入，透過蘇明雄師徒二人的精華作品展示，帶領觀眾一探「潮州尪仔」的工藝風華，了解布袋戲製偶工藝的文化價值、時代意義及工藝傳承的精神。

刻偶師蘇明雄的「潮州尪仔」在布袋戲界享有聲譽，「頭頭是道－潮州尪仔風華展」近80件的偶頭作品在屏東戲曲故事館展出，再現布袋戲工藝內涵。圖為蘇明雄作品。（屏縣府文化處提供）
刻偶師蘇明雄的「潮州尪仔」在布袋戲界享有聲譽，「頭頭是道－潮州尪仔風華展」近80件的偶頭作品在屏東戲曲故事館展出，再現布袋戲工藝內涵。圖為蘇明雄作品。（屏縣府文化處提供）

「頭頭是道－潮州尪仔風華展」即日起在屏東戲曲故事館登場，展出刻偶師蘇明雄與徒弟林志明的作品，再現布袋戲工藝內涵。圖為林志明作品。（屏縣府文化處提供）
「頭頭是道－潮州尪仔風華展」即日起在屏東戲曲故事館登場，展出刻偶師蘇明雄與徒弟林志明的作品，再現布袋戲工藝內涵。圖為林志明作品。（屏縣府文化處提供）

屏東縣政府 布袋戲

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