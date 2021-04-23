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藍營高巿議會黨團亮相 主委：新市長人選7月後見分曉

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市國民黨高雄市黨部主委李哲華（右一）到議會國民黨團頒發黨團幹部聘書。記者徐白櫻／攝影
高市國民黨高雄市黨部主委李哲華（右一）到議會國民黨團頒發黨團幹部聘書。記者徐白櫻／攝影

高雄市長、議員選舉明年登場，民進黨市議員黨內初選已經開打。國民黨高雄市黨部主委李哲華今早到議會黨團頒發幹部聘書。李哲華表示，高雄面臨治安、工安、食安三不安重大議題，黨籍議員扮演重要角色；國民黨與民進黨屬性不同，下屆市長人選，7月黨主席及黨職選舉過後才會開始相關作業。

高雄市國民黨團本會期選出新任總召童燕珍、書記長黃紹庭、副總召蔡金晏、王耀裕、李雅靜、邱于軒、鄭安秝等人，黨部主委李哲華今天到議會頒發聘書。新任總召童燕珍說，黨團將成立議題立即應變小組，做好戰鬥準備。

李哲華主委致詞時表示，黨中央要加強與地方聯繫，因應828公投與反萊豬議題，公投沒有伴隨大選，需要地方議員加強基層宣講；高雄現在有三不安，治安不好、工安與食安（萊豬去處），需要議員加強監督市政。

距離2022市長選舉不到2年，有關未來藍營市長人選一事，基層憂心沒有母雞帶小雞。李哲華說，去年11月接任主委以來，整體情勢是往好的方向發展，市長人選部份，這段期間私底下接觸許多人，有一些人有意願，目前時機還沒成熟不能談，要等7月黨主席及黨職選舉後布局才會完整，目前已有腹案，新中常委產生才會開始提名作業。

民進黨黨內初選動作頻頻，國民黨相對平靜。李哲華認為，民進黨以內部派系運作為主，需要初選，所以宣傳工作相對提早，大街小巷開始設看版，兩黨型態不太一樣，國民黨在政黨上沒有明顯派系運作，單純以政黨競爭當基調，以他來看，多數黨籍議員表現都不錯，具備連任實力，另要看選區的競爭對手態勢、有意參選新人的實力，無法單一來看。

李哲華說，高巿黨部訂定三大工作目標，巿長一定要再贏回來、議會要有過半席次、里長在高雄巿也要最多席次，每天都有好幾場座談會，重新把隊伍整理好。

李哲華 國民黨

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