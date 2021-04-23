快訊

再出現本土案例！華航機師疑釀清真寺群聚

台南市善化區一男一女在家中遭槍擊 倒臥血泊中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣中油為閱讀加油！捐2通閱車將偏鄉分館串成大書庫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中油大林廠副廠長廖本源表示，當通閱書車穿梭往返在各圖書館間，也生動活潑的展現中油支持與關懷圖書館閱讀推廣的政策。記者徐如宜／攝影
中油大林廠副廠長廖本源表示，當通閱書車穿梭往返在各圖書館間，也生動活潑的展現中油支持與關懷圖書館閱讀推廣的政策。記者徐如宜／攝影

台灣中油煉製事業部大林廠今天在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。通閱車將全市分館串成大書庫概念，支援各偏鄉分館網路借書。

「台灣中油，閱讀加滿油；通閱書車，知識任傲遊！」中油大林廠副廠長廖本源代表捐贈通閱車，他表示，中油長期投入公共事務，這次與高雄市圖書館合作打造2輛童趣味十足的書車，且客製化地將加油站、圖書館、各類車輛、讀者及城市風貌結合成為一個生活圈，是相當好的構思。當書車穿梭往返在各圖書館間，也生動活潑的展現中油支持與關懷圖書館閱讀推廣的政策。

高市市境之南的學校汕尾國小師生，表演「倒立水母小非找朋友」故事劇，生動介紹林園海洋濕地公園水母湖，及汕尾的方塊海及月牙灣夕照。師生開心迎接這2台畫滿童趣、滿載知識的書車。

廖本源說，加滿油上路是行車的條件，求知識當然也要加滿油！透過大量閱讀各類書籍，豐富閱歷後，自然展現出不同一般人的氣質。去年煉製事業部執行徐漢聽聞高市圖行動書車汰舊換新計畫，希望讓大高雄市民朋友圖書借閱服務暢通無阻，不會受制於地緣而無法享受總圖最新上架的書籍，中油當然大力支持這項「通閱書行」計畫。

高市圖代理館長林奕成表示，高雄縣市合併之初，原縣和原市的圖書館藏量相差異大，市圖投入7輛通閱車奔馳在各區之間。再怎麼遠，也要將讀者借閱的書在兩天半內送達指定的分館。

大林廠捐贈2輛書車的彩繪設計者，都是新銳繪本畫家。筆名「夏弩」的夏鏡琇，將中油商標外圈3條線，轉化成通閱車在城市中穿梭行經的路線，自總圖翻開的書本中出發，沿途融入高雄市花木棉花，以及市鳥綠繡眼，強調高雄市在地特色。另一位黃薏文畫出恐龍是個移動圖書館，牠載著小孩與書籍優游在城市各角落與其他動物一起玩耍。各類移動運具跑累了都需要到加油站，象徵閱讀也是心靈加油站。

台灣中油煉製事業部大林廠在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。記者徐如宜／攝影
台灣中油煉製事業部大林廠在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。記者徐如宜／攝影
台灣中油煉製事業部大林廠在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。記者徐如宜／攝影
台灣中油煉製事業部大林廠在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。記者徐如宜／攝影
高市圖代理館長林奕成表示，不管各分館再怎麼遠，通閱書車也會將讀者借閱的書在兩天半內送達指定的分館。。記者徐如宜／攝影
高市圖代理館長林奕成表示，不管各分館再怎麼遠，通閱書車也會將讀者借閱的書在兩天半內送達指定的分館。。記者徐如宜／攝影
中油大林廠副廠長廖本源（左）代表捐贈兩輛通閱車，由高市圖代理館長林奕成（右）代表接受。記者徐如宜／攝影
中油大林廠副廠長廖本源（左）代表捐贈兩輛通閱車，由高市圖代理館長林奕成（右）代表接受。記者徐如宜／攝影
高市市境之南的學校汕尾國小學童表演「倒立水母小非找朋友」故事劇。記者徐如宜／攝影
高市市境之南的學校汕尾國小學童表演「倒立水母小非找朋友」故事劇。記者徐如宜／攝影

圖書館 中油

延伸閱讀

閱讀加滿油！中油捐高市圖兩輛通閱書車

下周油價有機會下跌 估汽油調降0.1元、柴油0.2元

防再遭駭客入侵 調查局與中油秘密簽署資安備忘錄

台中供油中心去年漏油 環保局緊盯推估漏油回收6成

相關新聞

藍營高巿議會黨團亮相 主委：新市長人選7月後見分曉

高雄市長、議員選舉明年登場，民進黨市議員黨內初選已經開打。國民黨高雄市黨部主委李哲華今早到議會黨團頒發幹部聘書。李哲華表...

台灣中油為閱讀加油！捐2通閱車將偏鄉分館串成大書庫

台灣中油煉製事業部大林廠今天在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。通閱車將全市分館串成大書庫概念，支...

打AZ疫苗身體不適 高市一局長發燒未請假

高雄市醫院辦AZ疫苗接種比賽引發外界議論，高市議員邱于軒今早在議會關心疫苗接種問題。高市衛生局長黃志中表示，有一位局長打...

屏東枋寮久保田紀念鐘塔 見證團購農機光輝歲月

屏東是農業大縣，枋竂鄉東海村有座55年歷史的「久保田」鐘塔，是久保田台灣公司當年為感謝「全村都用久保田」農機設立，但隨著...

高雄藍營議員不滿槍枝氾濫 要求補治安破口

高雄治安敗壞成高市藍綠議員關心焦點，今早國民黨高市議員黃紹庭、邱于軒針對「慶記之都」議題窮追猛打。兩人質詢時播放影片，受...

緊盯高雄工安 林欽榮：檢查表數位化 即時傳輸調閱

每發生一件重大工安，就意謂著又多一個沉痛家庭。高雄市政府近來加強工地稽查密度，市長陳其邁表示，出發點是要透過公私協力，翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。