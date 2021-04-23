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台灣中油為閱讀加油！捐2通閱車將偏鄉分館串成大書庫
台灣中油煉製事業部大林廠今天在高雄市立圖書館總館，捐贈2輛通閱車，嘉惠偏遠地區的讀者。通閱車將全市分館串成大書庫概念，支援各偏鄉分館網路借書。
「台灣中油，閱讀加滿油；通閱書車，知識任傲遊！」中油大林廠副廠長廖本源代表捐贈通閱車，他表示，中油長期投入公共事務，這次與高雄市圖書館合作打造2輛童趣味十足的書車，且客製化地將加油站、圖書館、各類車輛、讀者及城市風貌結合成為一個生活圈，是相當好的構思。當書車穿梭往返在各圖書館間，也生動活潑的展現中油支持與關懷圖書館閱讀推廣的政策。
高市市境之南的學校汕尾國小師生，表演「倒立水母小非找朋友」故事劇，生動介紹林園海洋濕地公園水母湖，及汕尾的方塊海及月牙灣夕照。師生開心迎接這2台畫滿童趣、滿載知識的書車。
廖本源說，加滿油上路是行車的條件，求知識當然也要加滿油！透過大量閱讀各類書籍，豐富閱歷後，自然展現出不同一般人的氣質。去年煉製事業部執行徐漢聽聞高市圖行動書車汰舊換新計畫，希望讓大高雄市民朋友圖書借閱服務暢通無阻，不會受制於地緣而無法享受總圖最新上架的書籍，中油當然大力支持這項「通閱書行」計畫。
高市圖代理館長林奕成表示，高雄縣市合併之初，原縣和原市的圖書館藏量相差異大，市圖投入7輛通閱車奔馳在各區之間。再怎麼遠，也要將讀者借閱的書在兩天半內送達指定的分館。
大林廠捐贈2輛書車的彩繪設計者，都是新銳繪本畫家。筆名「夏弩」的夏鏡琇，將中油商標外圈3條線，轉化成通閱車在城市中穿梭行經的路線，自總圖翻開的書本中出發，沿途融入高雄市花木棉花，以及市鳥綠繡眼，強調高雄市在地特色。另一位黃薏文畫出恐龍是個移動圖書館，牠載著小孩與書籍優游在城市各角落與其他動物一起玩耍。各類移動運具跑累了都需要到加油站，象徵閱讀也是心靈加油站。
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