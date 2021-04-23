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打AZ疫苗身體不適 高市一局長發燒未請假

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員邱于軒關心高市官員施打AZ疫苗後的身體狀況，衛生局長黃志中回應有一位局長發燒不適。記者徐白櫻／翻攝
高市議員邱于軒關心高市官員施打AZ疫苗後的身體狀況，衛生局長黃志中回應有一位局長發燒不適。記者徐白櫻／翻攝

高雄市醫院辦AZ疫苗接種比賽引發外界議論，高市議員邱于軒今早在議會關心疫苗接種問題。高市衛生局長黃志中表示，有一位局長打疫苗後發燒，但身體仍可忍受，沒請假繼續上班。

高市議會今早持續進行警消衛環部門質詢。市議員邱于軒質問，高市民生醫院為何因打疫苗爆發投訴，衛生局有無深入了解。衛生局長黃志中指出，此事件是民生醫院鼓勵院內同仁的措施，許多醫院也有這種鼓勵作為，過去打流感疫苗也有類似鼓勵，鼓勵性質不涉及考績，這是好意沒有任何處罰，院內溝通須加強。

邱于軒追問，台中市府有六個局長打疫苗，四人不舒服，高市府官員情況為何？黃志中說，明顯發燒者有一位，基於個資無法透露是哪一位局長，對方認為還可以忍受，所以沒請假休息。

AZ疫苗 發燒

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