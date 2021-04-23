屏東枋寮久保田紀念鐘塔 見證團購農機光輝歲月

屏東是農業大縣，枋竂鄉東海村有座55年歷史的「久保田」鐘塔，是久保田台灣公司當年為感謝「全村都用久保田」農機設立，但隨著轉型養殖修言火人水漁業逐漸為人淡忘，時鍾停擺多時、字體斑駁掉漆，鄉長陳亞麟月前邀網紅宣傳鄉內景點，罕見的紀念鐘塔因此曝光，久保田正逢來台60周年，特地接洽並委託在地藝術家修復，重現讓枋寮人津津樂道的農業歷史，也成了打卡亮點。

位於省道台17線上東海派出所旁的「久保田」紀念鐘塔，高3.2公尺，由鋼筋洗石築成，上方除刻有醒目的「久保田」，還有耕耘機、發動機、噴霧機和公司名，落成日等註記；老輩村民說，揭碑當天熱鬧非凡，從歷史資料不僅可看得出全村老小都來，還有媒體報導，場面盛大，但隨著農業轉型養殖漁業，也漸為人淡忘。

「耐操又好用，乾脆集體採購，可說是最早的團購！」75歲東海村民吳慶發說，枋寮鄉早年多務農，當時農戶間廣傳久保田的耕耘機好用，但價格不便宜，村民集體合購可打折，最後陸續訂購上百台，幾乎「全村都用久保田」，村民還在全國農機耕耘賽事中奪下佳績，在物資缺乏的年代，久保田在東海村設標準鐘塔感謝農民，為當年的盛況留下見證，傳為民間佳話。