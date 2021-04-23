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「只有我沒槍別人都有！」高雄藍營議員不滿槍枝氾濫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市議員黃紹庭、邱于軒針對「慶記之都」議題猛打，希望警局訂定改善目標。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市議員黃紹庭、邱于軒針對「慶記之都」議題猛打，希望警局訂定改善目標。記者徐白櫻／攝影

高雄治安敗壞成高市藍綠議員關心焦點，今早國民黨高市議員黃紹庭、邱于軒針對「慶記之都」議題窮追猛打。兩人質詢時播放影片，受訪市民說「只有我沒有槍，別人都有槍」、「感到丟臉」，普遍感受高雄治安欠佳。兩議員要求市警局訂定改善目標。

國民黨市議員劉德林昨請17位分局長到議會列席，高市議今早持續進行警消衛環部門質詢。議員黃紹庭、邱于軒再度質詢治安問題，邱在議會播放街頭採訪市民心聲影片，影片中受訪三位市民說，高雄市治安差、槍枝氾濫，這些印象深植人心。

黃紹庭、邱于軒希望警局不要再搬出冷冰冰數據來回應。黃表示，這兩天高雄又發生民眾準備百隻刀斧意圖組織犯罪，另有人口袋放手槍被保大攔查，難怪高雄被稱為慶記之都，市警局如何補治安破口，有沒有辦法訂5月不要有槍聲的目標？

警察局長黃明昭回應，跟去年同期比較，高市刑案下降，同仁真的很努力，不樂見外界打擊警察士氣，無法預期何時會發生刑案，會持續努力改善高雄治安。

另位原住民議員陳幸富是警職出身，他也關心治安問題，關心毒品入侵部落。黃明昭說，很遺憾發生重大槍擊案件，同仁的用心要給予鼓勵，肅槍與黑道幫派是改善重點，已鎖定新興集團給予掃蕩，相信治安會慢慢穩定。

高市議會今早進行警消衛環部門質詢，高雄治安問題持續受到關注。記者徐白櫻／攝影
高市議會今早進行警消衛環部門質詢，高雄治安問題持續受到關注。記者徐白櫻／攝影

警察 毒品 幫派 黑道 槍枝

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