緊盯高雄工安 林欽榮：檢查表數位化 即時傳輸調閱

每發生一件重大工安，就意謂著又多一個沉痛家庭。高雄市政府近來加強工地稽查密度，市長陳其邁表示，出發點是要透過公私協力，翻轉工地文化，也要求同仁留意稽查態度，避免被稽查者反彈。副市長林欽榮建議，可將工地自主檢查表智慧數位化，隨時線上即時傳輸、調閱。

林欽榮說，勞安的根本在於工地管理，任何細節的鬆脫，都可能是致災的危險因子，市府4月6日市政會議通過的「加強建築工地公共安全實施方案」，就是希望透過公私協力、從源頭開始防範。

市府工務局建設處等單位昨天與建築師等八大公會舉辦首場勞安講習會後，林欽榮今天率工務局、勞工局勞動檢查處、衛生局組成的稽查小組，前往苓雅區一處建築工地，執行工地安全設施聯合稽查，包含工地上工前酒精測試、職業安全衛生業務主管人員有無安全衛生證書，及設置工地安全衛生設施等是否落實等。

林欽榮表示， 受疫情影響，加上大量建築工程啟動引發全國性缺工困境，使得營造業面臨到如何兼顧品質、安全、環保、工期及成本等嚴峻挑戰，但保障勞工生命安全絕對是首要考量。