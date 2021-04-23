2小時急雨 屏東霧台佳暮村山路落石一度阻交通
颱風舒力基靠近台灣，昨天下午屏東霧台鄉下了2小時共110毫米的急雨，成為全台最高雨量區，昨晚谷川通往佳暮村的鄉道大量落石，村民上午出入受阻，鄉公所緊急進行落石清理。
霧台鄉佳暮村目前有20多名村民在村裡居住，村民柯信雄表示，昨天下午3時下雨時，已有少許的落石崩落，昨天晚上9時許，大量落石崩塌，交通受阻，連機車都無法通行，今天上午要下山及上山的村民都無法進出，排隊等候落石的清理。
落石大大小小，綿延約20公尺，大塊落石甚至將護欄擊掉，鄉公所在接獲村民通報後，上午緊急聯絡廠商進行落石的清理，鄉公所表示，上午10時許已清理得差不多，中午前應可讓民眾通行。
鄉公所表示，通往佳暮的鄉道只要一遇大雨就會有落石，一年裡產生落石的次數10至20多次，昨天下午2小時的急雨，讓山路的土石再度崩落。
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