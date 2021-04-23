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聞香選書！高市圖以不同香調基底結合千本心靈療癒書籍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖世界閱讀日開展，芳療主題吸睛。圖／高市圖提供
高市圖世界閱讀日開展，芳療主題吸睛。圖／高市圖提供

今天4月23日是「世界閱讀日」。有鑑於現代人生活壓力大，緊張的情緒容易影響心靈健康，高雄市立圖書館即日起至6月27日推出一連串的療癒講座、暖心工作坊、尋香閱讀主題書展等，更特別的是在書展區中，將閱讀與味道做連結，用書香味道大玩心靈芳療，以不同香調基底結合超過1000本的心靈療癒書籍。

受疫情影響，社會氛圍有些「悶」。高市圖串聯總館及33間分館，規畫出「溫暖心靈的香氣閱讀」系列活動，以不同香調基底結合超過1000本的心靈療癒書籍。其中不同的香調基底包含了薰衣草、玫瑰天竺葵、檀香、蜜柑、檸檬馬鞭草等不同香氣撫慰心靈；另外更推出療癒系列講座、尋香閱讀主題書展以及分館限定的暖心手作工作坊，要來溫暖民眾的心、襲捲讀者的嗅覺。

高市圖表示，世界閱讀日代表推廣閱讀的絕佳機會，這回推陳出新主打「溫暖心靈的香氣閱讀」主題書展，不單純只是推薦書單借閱書籍，其中設計以非視覺選書的橋段，而是「與香氣的盲目約會」呈現帶有香味的書籍，每兩周都會更換不同的香味持續至6月。民眾可以藉由嗅覺體驗來決定要借閱哪本書籍，跳脫以往的借閱模式，歡迎民眾進館聞香借閱。

高市圖說，世界閱讀日的由來是，相傳年輕的勇士為了保護美麗的公主與巨龍搏鬥，勇士以劍刺穿巨龍的心臟，鮮血染紅了草地，而滋生遍地一朵朵鮮紅的花朵，勇士將其一朵獻給美麗的公主，而公主則以書籍回贈勇士，象徵了知識與力量，也成為一段幽美的故事傳說。

高市圖世界閱讀日芳香書籍吸睛。圖／高市圖提供
高市圖世界閱讀日芳香書籍吸睛。圖／高市圖提供
世界閱讀日高市圖充滿香氛的書展桌。圖／高市圖提供
世界閱讀日高市圖充滿香氛的書展桌。圖／高市圖提供

世界閱讀日 圖書館

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