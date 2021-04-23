水情衝擊致影響薪水 清車業或泳池業可請領補助

水情不樂觀，高雄市17日起全面停止供應洗車與游泳池用水，恐衝擊相關行業，勞工局表示，若游泳池與洗車業員工因限水導致工時、工資減少，雇主應向勞工局通報「減班休息」，之後勞工可據以請領就業安心補貼。

高雄市勞工局表示，勞工若因限水而減少工時導致工資短少，可獲得差額50%的就業安心補貼，例如沒限水期間，洗車業勞工月薪3萬元，限水減班後月薪降減，在雇主向勞工局通報「減班休息」後，勞工薪資短差的部分可向勞動力發展署高屏澎東分署每月請領一半的就業安心補貼。

如果事業單位因限水有通報勞工局實施「減班休息」，勞工局都會協助事業及勞工申請「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」相關補助，事業單位若辦訓練課程，可獲訓練費補助，上限最高350萬元，勞工在減少正常工時參加訓練課程，可獲訓練津貼補助，最高為每月120小時、每小時160元的訓練津貼。

勞工局長周登春表示，如因限水措施致短期內員工薪資總額有所變動時，為保障勞工權益，事業單位得維持原投保級距。對於通報實施減班休息的事業單位，勞工局也將持續關注，以保障勞工相關之權益。有相關問題可洽勞工局勞動條件科，電話(07)8124613轉282或241。