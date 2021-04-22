澎湖海上花火節登場 2萬人爭睹盛況

2021澎湖國際海上花火節，今晚正式登場，除了七彩繽紛的花火，讓馬公夜空愈夜愈美麗外，LINE與澎湖特色主題等無人機科技燈光秀演出，滿場2萬多名民眾更是嗨翻馬公，驚叫聲連連。

澎湖國際海上花火節今晚由澎湖縣長賴峰偉、法務部長蔡清祥、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、澎管處長許宗民，行政院南部服務中心執行長陳政聞等各界代表一起倒數，各式花火在音樂的搭配下，一波波在夜空中綻放閃爍，LINE10週年的400台無人機以莎莉向在場的民眾說「SAY HI」揭開序幕，分別排列出熊大、兔兔、詹姆士等主題圖型的科技燈光秀，令在場民眾，看得目不暇給，並允諾明年進入20年，將擴大舉辦花火節。

澎湖國際海上花火節今晚開幕場，是LINE10週年的主題之夜，在花火與無人機展演前，分別由在地的菊之音ROCK-BAND等表演外，知名藝人魏嘉瑩與韋禮安等人也都登台演唱，為花火熱身。

400架無人機科技燈光秀在一波波花火的助陣下，陣勢浩大升空，在夜空中排列出LINE、兔兔、詹姆士、澎湖、熊大等圖型，讓滿場的民眾眼睛為之一亮。

縣府旅遊處表示，「2021澎湖國際海上花火節－LINE十周年精彩綻放」為主題，自22日起至6月28日止每週一、四在澎湖馬公市觀音亭舉辦，其中有8場是LINE的主場，另外5月8日七美、5月22日望安及6月5日吉貝等3場離島場次，總共施放23場次，除了400架無人機科技燈光秀、煙火秀和國內20個知名表演團體輪流擔綱表演，讓花火節更加精彩。

縣府在花火節期間，也推出酒精0度的海尼根暢飲、城市尋寶遊戲與LINE文創商品等，讓花火節更加多元。